« Cobra Kai » : qui sont les nouveaux acteurs et personnages de la saison 5

La cinquième saison de « Cobra Kai » premières sur Netflix le 9 septembre 2022 et après les événements du précédent opus, les fans de la franchise « Karate Kid » sont impatients de connaître le sort de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) après avoir perdu face à Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Alors que Johnny partait à la recherche de Miguel (Xolo Maridueña), Daniel convoqua un ancien rival qui sera désormais un allié, Chozen (Yuji Okumoto), pour empêcher Silver de prendre le contrôle de toute la Vallée. Cependant, Terry aura également des renforts dans les prochains épisodes. C’est à propos de qui?

Ensuite, Quels nouveaux acteurs et personnages rejoignent le casting de la cinquième saison de « cobra kai » O ce que les autres membres de la distribution reviennent?

QUI SONT LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

1. Sean Kanan est Mike Barnes

Finalement, Sean Kanan jouera à nouveau Mike Barnes après « Karate Kid III » (1989)où Terry Silver l’a embauché pour vaincre Daniel LaRusso lors du tournoi de karaté All-Valley de 1985.

Via son compte Twitterle showrunner John Hurwitz a expliqué que « Karate’s Bad Boy » aura un « rôle important dans l’histoire”. De plus, la bande-annonce indique clairement que Mike Barnes aidera son ancien sensei à renforcer son dojo.

Mike Barnes, interprété par Sean Kanan, apparaîtra dans « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

2. Alicia Hannah-Kim dans le rôle de Kim Da-Eun

Alicia Hannah-Kim, qui est apparue dans « Grey’s Anatomy », « Minx », « Alone Together » et « General Hospital », sera en charge de l’interprétation Kim Da-Eun, qui aidera également Silver pour étendre la franchise cobra kai.

« Travailler avec Silver ne peut signifier qu’une chose : Kim se bat pour le côté obscur.», a noté Deadline.

De son côté, dans une interview accordée à ET Online, Hannah-Kim a déclaré que son personnage « ce n’est pas quelqu’un qui est à la disposition des autres (…), tout ce que vous savez sur Cobra Kai est sur le point d’être bouleversé”.

Kim Da-Eun arrive dans la cinquième saison de « Cobra Kai » en tant que grand allié et partenaire de Terry Silver (Photo : Netflix)

Ce sont les acteurs et personnages qui reviennent dans la cinquième saison de « cobra kai” :