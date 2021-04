Deux satellites pourraient entrer en collision à 32000 mi / h au-dessus de l’Arctique aujourd’hui

Il y a une chance sur cinq que deux grands satellites entrent en collision à une vitesse relative de 32679 mph (52592 km / h) au-dessus de l’Arctique sibérien vendredi (9 avril) – un événement qui disperserait 2,1 tonnes (1900 kilogrammes) de débris à travers L’espace orbital de la Terre.

La surveillance et le suivi spatiaux de l’Union européenne (EUSST) ont d’abord mis en garde contre l’approche rapprochée entre les deux satellites inactifs mercredi 7 avril. Puis, le 8 avril, le bureau de suivi a averti que les deux objets passeraient à moins de 10 mètres l’un de l’autre, avec un risque de collision de 20%.

«Les simulations EUSST indiquent que la collision potentielle entre les deux objets spatiaux générerait plus de 4 millions de fragments», a tweeté l’agence à 4 h 05 HE le 9 avril. «Plus de 400 des fragments générés par la collision potentielle seraient plus grands que 20 cm [8 inches]. «

LeoLabs, une entreprise privée, a écrit sur Twitter qu’il est largement d’accord avec l’avertissement EUSST. Mais il a fixé le risque de collision à 2% et a estimé la distance de passage à 44 mètres.

Les deux objets en orbite ne fonctionnent plus et ne peuvent plus modifier leur orbite, qui se rejoindra à une altitude de 490 miles (790 kilomètres).

Jonathan McDowell, astronome et expert en vols spatiaux de Harvard, a écrit sur Twitter que le plus gros des deux morceaux de débris spatiaux est un étage de 1,5 tonne (1400 kg) d’une fusée soviétique utilisée pour mettre en orbite un satellite de communication en mai 1981. Le plus petit objet est un satellite météorologique américain de 1 100 livres (500 kg) , connu sous le nom d’OPS 6182 (DMSP 5D-1 F2), lancé en mai 1978.

Les collisions avec des débris spatiaux constituent une menace croissante ces dernières années alors que le nombre de satellites dans l’espace – y compris des reliques inopérantes et disparues – augmente considérablement. En janvier 2020, deux satellites différents se sont approchés l’un de l’autre sans se heurter. À l’époque, les astronomes? ont calculé qu’ils avaient 1 chance sur 20 de se percuter, 45Secondes.fr a rapporté . (Ils ont raté.)

Tout nouveau débris dans l’espace constitue également une menace pour les satellites actifs et les vols spatiaux habités. Les objets en orbite se déplacent très rapidement – plusieurs fois la vitesse d’une balle – et même un petit morceau de débris frappant un satellite météorologique critique ou un vaisseau spatial pourrait être catastrophique.

Le risque à long terme, selon la NASA, est qu’à mesure que les débris s’accumulent en orbite, les collisions qui produisent plus de débris deviennent plus probables. À un moment donné, si le problème n’est pas résolu, il pourrait y avoir une «réaction en chaîne» dans l’espace qui rendrait essentiellement l’orbite terrestre basse trop dangereuse pour les machines ou les personnes – bloquant l’accès et l’utilisation de l’humanité, même les parties les plus proches de espace pour un avenir prévisible. Ce phénomène est connu sous le nom de «syndrome de Kessler».

Selon EUSST, les deux objets se contourneront ou entreront en collision à 13 h 18 HE aujourd’hui. Il devrait être clair peu de temps après si une catastrophe s’est produite.

