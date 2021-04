Qui est Kellie Chauvin? Ex-épouse de Derek Chauvin, divorce et fraude fiscale

La vidéo choquante de l’ex-officier de police de Minneapolis Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd lors de son arrestation, l’acte qui a conduit à la mort prématurée de Floyd, a secoué toute la nation.

Chauvin a été licencié des forces de police après la diffusion de la vidéo, provoquant un tollé national et des manifestations dans plusieurs villes du pays pour la brutalité de l’acte et le racisme systématique continu contre les Noirs américains. Peu de temps après, il a été arrêté et accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, de meurtre non intentionnel au deuxième degré et de meurtre au troisième degré, accusations pour lesquelles il est actuellement jugé.

Selon les rapports, Chauvin a des antécédents de conduite douteuse. Au cours de ses 20 ans de carrière, 17 plaintes différentes ont été déposées contre lui.

Et peut-être sans surprise, ses actions ont également frappé plus près de chez lui. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle en mai 2020, Kellie Chauvin, sa femme d’alors depuis 10 ans, a annoncé son intention de divorcer de son mari.

Qui est l’ex-femme de Derek Chauvin, Kellie Chauvin?

Kellie May Xiong Chauvin, née le 21 octobre 1974, est arrivée aux États-Unis avec sa famille en tant que réfugiée à l’âge de 6 ans.

Sa famille est originaire du peuple Hmong du Laos. Le pays a été déchiré par la guerre au cours de ces années et sa famille a fui en Thaïlande, où ils ont vécu dans un camp de réfugiés pendant trois ans.

Ils ont obtenu la permission de venir aux États-Unis à l’automne 1980, où ils se sont installés dans le Wisconsin. Mais même là, ils ne se sont jamais sentis totalement en sécurité.

«Nous ne connaissions pas l’anglais. Mes parents ne voulaient pas que nous quittions la maison parce qu’ils n’avaient pas confiance dans le monde », se souvient Chauvin.« Vous atterrissez dans ce tout nouveau monde et vous ne savez pas à quoi vous attendre, et nous avons donc toujours été gardés à l’intérieur. «

Après avoir divorcé de son premier mari, elle a déménagé au Minnesota et a obtenu un diplôme d’associé en radiologie, avant de travailler au centre médical du comté de Hennepin, où elle a rencontré Derek Chauvin.

Les deux se sont mariés en juin 2010, après quoi elle a changé de carrière, fréquentant l’Université Kaplan à Davenport, Iowa, pour l’immobilier résidentiel, puis devenant agent immobilier avec Re / Max Results.

Kellie Chauvin a été couronnée USOA Mme Minnesota en 2018.

En entrant sur la scène de la beauté à un âge relativement tardif, elle a remporté la couronne de Mme Minnesota des États-Unis d’Amérique en octobre 2018 à l’âge de 43 ans, devenant ainsi la première femme Hmong à remporter le titre.

Elle a continué à concourir pour le titre de Mme America à Las Vegas, mais n’a pas gagné.

Elle a déjà appelé son ex-mari Derek Chauvin, un «softie».

En 2018, la caractérisation de Chauvin de son mari était beaucoup plus ensoleillée qu’elle ne l’est aujourd’hui.

À l’époque, elle était mariée à son deuxième mari depuis 8 ans lorsqu’elle a raconté à un journaliste local leur première rencontre.

Le bureau de police d’alors Chauvin avait amené un suspect à l’hôpital où elle travaillait. Il est parti emmener le suspect en prison, puis est revenu demander à Kellie son numéro.

Elle dit qu’elle est tombée amoureuse de la façon dont il l’a traitée.

«Sous tout cet uniforme, il est juste un softie», a déclaré Chauvin. «C’est un vrai gentleman. Il m’ouvre toujours la porte, met toujours mon manteau pour moi. Après mon divorce, j’avais une liste des incontournables si jamais je devais être dans une relation, et il convenait à tous.

Le 29 mai 2021, Kellie Chauvin a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat annonçant son intention de demander le divorce.

«Ce soir, j’ai parlé avec Kellie Chauvin et sa famille. Elle est dévastée par la mort de M. Floyd et sa plus grande sympathie va à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui pleurent cette tragédie. Elle a demandé la dissolution de son mariage avec Derek Chauvin », indique le communiqué publié par Sekula Law Offices.

«Bien que Mme Chauvin n’ait pas d’enfants de son mariage actuel, elle demande respectueusement que ses enfants, ses parents aînés et sa famille élargie bénéficient de la sécurité et de l’intimité pendant cette période difficile.

Dans le dossier, qui citait la raison de son divorce comme «une rupture irrémédiable du mariage», elle a demandé que son nom de famille soit changé.

Se déclarant autonome, elle et Chauvin ont renoncé à leurs droits à une pension alimentaire temporaire et permanente pour le conjoint.

« [The] l’intimée est pleinement capable de subvenir à ses besoins », indique le dossier.

Peu de temps après le début de leur procédure de divorce, Kellie et Derek Chauvin ont été accusés de fraude fiscale.

En juillet 2020, le couple encore marié a été accusé de fraude fiscale.

« Ils sont accusés de ne pas avoir produit de déclarations de revenus pour les années 2016, 2017 et 2018. Les Chauvins ont produit des déclarations en 2014 et 2015, mais sous-déclaraient gravement les revenus dans ces déclarations », a déclaré le procureur adjoint du comté Scott Haldeman à l’époque.

L’enquête portait sur des revenus présumés non déclarés gagnés par Derek Chauvin en tant qu’agent de sécurité en congé et par Kellie Chauvin en tant que photographe. Ils ont également été accusés d’avoir tenté d’éviter de payer la taxe de vente appropriée sur leur véhicule.

L’article continue ci-dessous

L’ancien couple, dont le divorce est devenu définitif lorsqu’il a été prononcé le 2 février 2021, attend toujours des audiences supplémentaires sur les accusations d’évasion fiscale.

Après que le juge du tribunal de la famille eut rejeté leur accord de règlement initial, qui aurait accordé à Kellie la majorité de leurs actifs, elle aurait reçu 704 000 € dans le règlement du divorce, Derek Chauvin recevant 421 000 €.

«La Cour a le devoir de veiller à ce que les accords de dissolution du mariage soient justes et équitables», a écrit la juge de district du comté de Washington, Juanita Freeman. «Un signe de fraude est le transfert par une partie de« la quasi-totalité »de ses actifs.»

Kellie Chauvin a qualifié son premier mariage de relation abusive.

Kellie Chauvin était auparavant mariée à un inconnu alors qu’elle n’avait que 17 ans. Elle est restée dans le mariage avec Kujay Xiong, arrangé par ses parents, pendant une décennie, donnant naissance à deux enfants. Elle et Chauvin n’avaient pas d’enfants à eux.

Elle a déclaré que la relation était abusive et qu’ils ont finalement divorcé. Son premier mari est décédé quelques années plus tard.

Elle dit qu’elle consacre maintenant son temps libre à aider d’autres femmes qui ont été maltraitées, ainsi que des femmes de sa communauté Hmong.

«Je me consacre aux animaux, aux enfants et aux femmes», a déclaré Chauvin. «C’est ma passion. Cela ne me semble pas du travail. »

Kellie Chauvin n’a pas commenté le procès de son ex-mari.

Cependant, des documents obtenus par TMZ en février 2021 indiqueraient que Kellie était « incapable de travailler depuis mai dernier en raison de » problèmes de sécurité « », ajoutant qu ‘ »on ne sait pas quand elle pourra retourner travailler à plein temps, et elle ne le fait pas » Je ne sais même pas quel genre de travail elle pourrait trouver. «

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.