Le mystère est passé: elle est la nouvelle petite amie d’Henry Cavill

Les photos d’Henry Cavill avec sa nouvelle copine ont révolutionné les réseaux ce mercredi pour être l’un des célibataires les plus convoités d’Hollywood et parce que depuis 2018 il n’avait pas été montré en couple. La nouvelle a fait sensation et jeté un grand mystère sur l’identité de la femme énigmatique. Ce vendredi l’inconnu a été révélé: c’est Danielle Beausoleil. Qui est le chanceux?

le Courrier quotidien, le même média qui a publié les images, maintenant Il a avancé le nom de cette jeune Canadienne de 32 ans qui ne fait pas partie de l’industrie cinématographique parce qu’elle est spécialiste de l’environnement. Sur son profil Instagram, on peut également la voir travailler comme maquette et avec un passe-temps fervent au gymnase jusqu’à ce que vous ayez un corps de culturiste.

Qui est la nouvelle petite amie de Henry Cavill?

Le nouveau partenaire de l’acteur est aussi un amateur de voyages et même visité l’Amérique latine: a des photos dans Pérou, Bolivie et Colombie. Elle est une fan de sport et a même été vue assister à un match de football à La Paz, à un match de basket-ball et à un match de baseball aux États-Unis.

La jeune femme a déjà commencé à remarquer la viralisation de son nom car son compte officiel a eu une croissance des adeptes et en compte maintenant trois mille. Sa silhouette a suscité toutes sortes de réactions lors de la publication des photos avec Cavill. Des mèmes aux listes Spotify, le visage de la femme avec des masques était tendance.

Henry et Danielle ont été vus se promener dans Londres avec leur chien Kal main dans la main, bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement confirmé la relation. L’artiste est généralement très réservé dans sa vie privée et n’annonce presque rien.