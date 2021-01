Cyberpunk 2077: Où trouver le BB Pod de Death Stranding dans le jeu? – emplacement (solution)

Le jeu de rôle de science-fiction dystopique Cyberpunk 2077 comprend quelques références notables. Certains sont plus évidents, comme celui Voix de Gronkh, et d’autres sont également assez évidents, mais pas nécessairement très faciles à trouver ou peuvent même être négligés.

Ce dernier s’applique à l’oeuf de Pâques qui est sur Death Stranding se rapporte. Si vous recherchez attentivement, vous trouverez BB comprenant Pod BB dans le jeu. Nous vous dirons ce que vous devez faire pour rencontrer BB dans « Cyberpunk 2077 ».

Trouvez BB de Death Stranding dans Cyberpunk 2077, où chercher?

Pour trouver le pont bébé, il faut aller au Mission secondaire « The Hunt » Soyez vigilant. C’est l’une des missions initiales qui accompagnent le Rivière de caractère devoir faire. Si vous aimez le Flic du NCPD appels, jouez jusqu’à ce que vous obteniez la mission secondaire « The Hunt » et que vous deviez accomplir la tâche suivante:

« Utilise le Kiroshi pour trouver la bonne armoire. »

Vous n’avez pas à terminer la tâche elle-même pour voir l’œuf de Pâques, mais vous devez le chercher près de la destination. C’est à peu près situé je suis d’accord au centre de Heywood, The Glen. Vous devez entrer dans le bâtiment du NCPD, que vous pouvez trouver à cet endroit ci-dessous (marqueur vert):

Le bâtiment d’examen du NCPD se trouve ici © CD Projekt / 45secondes.fr

Divers Etudes et recherches du NCPD effectuée. Cependant, certains objets sont relativement discutables et un peu décalés.

Si vous le Devant la porte ont percé ou traversé Entrée sur le côté ont éclos, il faut regarder de plus près le bâtiment. Regarde en haut, je suis Au nord-est de la minicarte vous ferez une étrange trouvaille dans une pièce:

Bien? Quel objet étrange? © CD Projekt / 45secondes.fr

À première vue, si vous ne regardez pas de plus près, c’est probablement un classique Objet d’enquête. Mais ce n’est bien sûr pas le cas.

En y regardant de plus près, nous remarquons que le récipient semble familier. C’est tout autour célèbre pont bébéc’est toujours à vos côtés dans « Death Stranding ».

Ici vous pouvez revoir un gros plan de BB, une merveilleuse référence au titre de Kojima Productions, nous pensons:

BB est-ce toi? © CD Projekt / 45secondes.fr

Et ce n’est pas seulement l’apparence qui pointe vers le BB-Pod, y compris le Bridge-Baby. La description le confirme également: ici, il est dit que le matériau est constitué de plastique et de métal. Et il y a plus de données sur l’appareil:

« Fonction: l’appareil simule l’intérieur d’un utérus »

« Objectif: garder les BB en vie et reconnaître les BT »

Auriez-vous pensé que vous seriez dans Cyberpunk 2077 ferait une telle trouvaille?

