Carnival Row Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et renouvelé ou annulé?

Sans aucun doute, Orlando Bloom est connecté à une base de fans colossale. Orlando est célèbre en raison de ses personnages fluctuants. De plus, dans peu de temps, il y aura une saison suivante pour Carnival Row. De plus, si vous êtes un aficionado d’Orlando Bloom, vous l’avez peut-être regardé Lord of The Rings et The Pirates of the Caribbean. Voici donc tout ce dont vous avez besoin pour penser à la nouvelle saison prête à l’emploi de Carnival Row.

Date de sortie

Comme il n’y a aucune exigence officielle d’Amazon Prime Studios, nous ne verrons peut-être pas Carnival Row Saison deux sous peu. Mais certains rapports recommandent que le tournage ne soit terminé qu’un mois plus tôt. De plus, en supposant que ce soit le cas, à ce stade, la création sera terminée d’ici novembre ou même décembre. De plus, si tout va bien, Carnival Row Season2 pourrait livrer quelque part en 2021.

Jeter

Il n’y a pas d’annonces officielles concernant le casting de la saison 2. Mais le casting de la saison 1 nous a accrochés. Et nous attendons avec impatience que les magnifiques acteurs reviennent et reprennent leurs rôles.

La distribution de la saison 1 de Carnival Row comprend:

Orlando Bloom en tant que personnage de Rycroft Philostrate

Cara Delavigne joue le rôle de Vignette Stonemoss,

Simon McBurney comme le personnage de Runyon Millworthy

Tamzin Merchant est dans le rôle d’Imogen Spurnrose

David Gyasi joue le rôle d’Agreus Astrayon,

Andrew Gower est dans le rôle d’Ezra Spurnrose,

Karla Crome comme le personnage de Tourmaline Larou

Arty Froushan est dans le rôle de Jonah Breakspear,

Indira Varma comme le personnage de Piety Breakspear,

Jared Harris est dans le rôle d’Absalom Breakspear.

Terrain

Il n’y a pas de bande-annonce officielle publiée pour le moment 2 et révèlent que les créateurs n’ont pas découvert l’histoire pour toute la saison. Dans tous les cas, nous pourrions faire une stratégie de spéculation basée sur la dernière saison.

Avant la saison, nous avons remarqué que Jonah et Sophie s’associent et Fae se bat contre eux pour la liberté. Dans la deuxième saison, nous verrons un mélange d’opinions, de refroidisseur de colonne vertébrale, d’actes répréhensibles et aussi d’amour. Le scénario créera tous les virages et rebondissements énergisants.

Bande annonce

Jusqu’à présent, aucune bande-annonce n’a été envoyée pour Carnival Row season2. Quoi qu’il en soit, nous attendons la bande-annonce pour la saison suivante avant le début du mois de novembre. Jusqu’à ce stade, restez à l’écoute avec nous pour des mises à jour supplémentaires sur Carnival Row Saison 2.

Renouvelé ou annulé?

Carnival Row est un arrangement web américain réalisé par Travis Beacham et René Echevarria. L’arrangement de jeu fantastique est sorti vers le 30 août 2019. L’arrangement a fait ses débuts sur Amazon Prime Video. De plus, l’arrangement Web a gagné une énorme base de fans. L’arrangement Carnival Row a donc obtenu sa recharge pour la saison suivante en juillet 2019. Cela laisse à penser qu’avant la finale de cette saison primaire, l’arrangement a obtenu son rétablissement au vu du nombre colossal de ses fans. Sans aucun doute, la saison 1 de Carnival Row a obtenu de magnifiques sondages.

Il y aura très probablement une deuxième fois à Carnival Row. Les fans attendaient énergiquement la saison suivante.

