Détails sur l’essai de Harvard d’Abigail Mack sur son aversion pour la lettre «  S  »

Une étudiante a vu son essai d’admission à l’université de Harvard devenir viral après avoir partagé son histoire sur la plate-forme de médias sociaux TikTok.

L’essai expliquait sa forte aversion pour la lettre «S» et son lien avec la perte de sa mère.

Son histoire sincère sur TikTok a recueilli des millions de vues et des milliers de commentaires alors que les vidéos détaillaient son histoire et des parties de son essai qui ont laissé les gens étonnés sur les médias sociaux.

De quoi parlait l’essai d’entrée à Harvard?

Abigail Mack, une lycéenne du Cardinal Spellman à Brockton, Massachusetts, savait exactement sur quoi elle voulait écrire pour son essai d’entrée après avoir tapé la première phrase. Il disait: «Je déteste la lettre« S ».»

La jeune femme de 18 ans a expliqué que la lettre «S» était plus qu’une simple lettre pour elle. Il sert de rappel constant de la perte de sa mère.

Alors qu’elle n’avait que 12 ans, sa mère, Julie, est décédée d’un cancer. Depuis, elle a du mal avec un mot qu’elle essaie toujours de fuir.

«Sur les 164 777 mots avec« S », je ne suis confronté qu’à un seul», a écrit Mack dans son essai.

Le mot est «parents». La lettre «S» à la fin de ce mot est quelque chose qu’elle ne peut plus prétendre en tant qu’enfant avec un seul parent.

«’S’ me suit», a écrit Mack. «Au moment où j’écris cet essai, il y a une ligne bleue sous le mot ‘parent’ qui me dit de vérifier ma grammaire … mais le cancer n’écoute pas les suggestions de modification.

Mack se souvient dans l’essai du temps où elle remplissait son emploi du temps avec des activités telles que le sport, le théâtre et les activités parascolaires pour combler le «vide» laissé par sa mère.

«J’ai arrêté de fuir un simple ‘S’ et j’ai commencé à courir après un double ‘S’ – passion», a écrit Mack, faisant allusion à la façon dont elle a finalement réduit ses activités de vie pour se concentrer sur les plus importantes. «J’ai enfin appris à avancer au lieu de m’éloigner, et c’est libérateur.»

Comment les médias sociaux ont rendu ses vidéos TikTok virales

Avec l’aide de son essai et de ses réalisations académiques, Mack a été acceptée à l’Université Harvard dans la classe de 2025.

Comme beaucoup d’étudiants de son âge, elle a décidé de publier sur TikTok. Elle a partagé son histoire et a même lu des parties de son essai. La vidéo de 60 secondes a maintenant été visionnée près de 20 millions de fois avec des milliers de commentaires. Alors que beaucoup ont montré leur soutien, d’autres ont commenté leur relation avec son histoire, car eux aussi ont perdu un parent à cause du cancer.

«J’ai reçu tellement de commentaires doux-amers de la part de personnes qui ont vécu des expériences similaires, disant que j’avais mis des mots sur ce qu’ils avaient ressenti», a déclaré Mack. «C’était tellement agréable de me sentir connecté avec autant de gens sur ce sujet.»

Sa première vidéo publiée sur TikTok concernant des universitaires était sa réaction à son admission à Harvard. Depuis, son contenu tourne autour de son parcours académique et de ce qu’elle a vécu à l’école.

Après sa première vidéo sur son essai, Mack a posté d’autres parties qui servent de continuation à la première vidéo. L’histoire de son essai comporte quatre parties et chacune d’elles a accumulé des millions de vues.

«Je me souviens de m’être assis devant mon ordinateur en cours d’anglais – c’était un devoir d’écrire nos essais universitaires – et j’ai pensé à la différence entre ‘parent’ et ‘parents’ et à quel point ‘parents’ est tellement plus courant dans notre langue vernaculaire. , » elle a dit. «Une fois que j’ai trouvé ce crochet, le reste de l’essai s’est écrit.»

Ce que son admission à Harvard et son TikTok signifie pour elle

Le jeune homme de 18 ans a également été accepté au Dartmouth College, à l’Université Northwestern, à Notre Dame et à l’Université de Georgetown.

Mack a des pensées sur ce que ses camarades de classe de Harvard ressentiront envers elle et sa célébrité TikTok.

«Cela ne semble toujours pas réel», a déclaré Mack. «J’ai été un peu nerveux à propos de mon [future] camarades de classe à Harvard voyant la vidéo.

Mack, qui envisage d’étudier la politique étrangère et les relations internationales, a déclaré qu’elle avait toujours eu envie d’écrire sur sa mère et sur qui elle était.

Son père a déclaré que les réactions aux vidéos et à l’essai étaient touchantes et qu’il avait le sentiment que sa fille avait trouvé du bien après une période traumatisante de leur vie.

«La rédaction de l’essai lui a permis de réfléchir à cette dernière période de sa vie», a déclaré son père. «Je pense que c’est bien pour elle de pouvoir reconnaître les bonnes choses qui en découlent.»

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.