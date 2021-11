« Elden Ring » présente les détails du gameplay et les classes de personnages

Hier, l’équipe de Bandai Namco et FromSoftware ont enfin présenté un aperçu détaillé de la jouabilité de « Elden Ring », un titre RPG d’action qui se positionne comme l’un des jeux les plus attendus aujourd’hui. Pas étonnant, venant de la même équipe responsable de la trilogie « Dark Souls », « Bloodborne » et « Sekiro: Shadows Die Twice ».

À travers une vidéo de 20 minutes, l’équipe derrière « Elden Ring » nous présente un aperçu du scénario dans lequel se déroule le jeu, présentant aux joueurs potentiels certains éléments tels que son système de transport ou la manière fluide dont se déroule le combat. lieu, en plus de certains des ennemis que nous rencontrerons au cours du voyage,

Suite à la révélation du gameplay, l’équipe FromSoftware a fourni un meilleur aperçu de sept des classes qui seront disponibles pendant la phase de test « Elden Ring », qui commence la semaine prochaine. Il est évident que chaque classe de guerrier disponible dans le jeu a une différence esthétique évidente, et on s’attend à ce que ces différences soient remarquées tout au long du jeu.

FromSoftware semble vouloir présenter un cours complètement différent de ce qu’il a exercé à travers la trilogie « Dark Souls », avec cinq variantes de guerriers au choix: Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion et Bloody Wolf, dont nous avons encore à leurs différences respectives ont été révélés.

Une grande partie de l’anticipation générée par « Elden Ring » vient de la participation du célèbre écrivain fantastique George RR Martin, responsable de la saga « A Song of Ice and Fire », qui a été adaptée pour la télévision sous le nom de « Game of Thrones ». Martin a été chargé de créer le monde du jeu et la mythologie qui l’entoure.

Parce que le jeu est encore en développement, son lancement initial en janvier 2022 a été repoussé au 25 février de la même année, avec un lancement disponible sur PlayStation, consoles Xbox, qu’elles soient nouvelles ou de dernière génération, ainsi que PC.