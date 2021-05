« Dragon Ball Z »: pourquoi le combat de Goku avec Frieza a duré tant de chapitres

« Dragon Ball ZLors de sa première au Japon, il a été réalisé par Nishio Daisuke. L’anime raconte l’apparition du fils de Goku, Gohan, qui avait été le fruit de sa relation avec Milk et qui nous raconte l’arrivée de son frère, Raditz, commentant qu’il veut le recruter mais se rend compte que Kakarrot avait perdu la mémoire et ne savait rien des Saiyayins.

« Dragon Ball« et sa franchise est célèbre pour une longue liste de raisons, des combats intenses, une escalade de pouvoir apparemment sans fin et un casting de personnages qui ont résisté à l’épreuve du temps et restent des personnages bien connus non seulement dans la communauté des anime mais dans le monde. . toute la culture pop dans son ensemble.

Cependant, malgré ce succès, il y a une chose que l’anime « Dragon Ball« est tristement célèbre, cela fait clairement référence à la tendance à traîner les combats qui étaient beaucoup plus courts dans le manga et pour une raison inexplicable dans l’anime étaient extrêmement longs. Un exemple très clair est la bataille légendaire de Goku avec Freeza.

De nombreux mèmes et blagues ont émergé de l’arc qui a failli exagérer son accueil. Il y avait des blagues sur la façon dont Freeza il ne sait pas vraiment ce qu’est une minute et souffle Animation Toei pour avoir fait une adaptation qui augmentait évidemment son temps d’exécution. Mais ici nous expliquerons pourquoi le combat de Freeza il s’est tellement répandu.

POURQUOI LE COMBAT DE GOKÚ AVEC LE CONGÉLATEUR A-T-IL DERNIÈRE NOMBRE DE CHAPITRES?

À ce jour, « Dragon Ball » continue de faire sa marque parmi les fans du monde entier. (Photo: Toei Animation)

Au moment de l’adaptation du combat Freeza sous forme d’anime, Akira toriyama il écrivait toujours l’histoire dans le manga. Ni Toei ni le sien Toriyama Ils s’attendaient à ce que l’anime rattrape le manga si rapidement, ils étaient donc mal préparés à faire face à la situation lorsque cela se produisait.

Alors que la plupart de la saga Namek avait adapté plusieurs chapitres de manga en un seul épisode de l’anime, au moment où le combat décisif contre Freeza ça a finalement commencé dans l’anime, Toei il a été contraint d’adapter un seul chapitre du manga. En règle générale, cela totalisait 20 à 30 pages d’action dans un épisode complet de 23 minutes.

En raison de la popularité croissante de « Dragon Ball Z », Akira Toriyama a pris la décision de ne pas conclure avec la livraison. (Photo: Akira Toriyama)

Comme peut en témoigner quiconque a vu la coupe originale de la saga Freeza de «Dragon Ball Z», cela a fait plus de mal que de bien. Des épisodes complets ont été consacrés à Freeza Oui Goku avoir un échange rapide de coups, suivi de plusieurs minutes de dialogue explicatif et de cris alors qu’ils duraient beaucoup plus longtemps que nécessaire. Toei Il a même commencé à ajouter des moments de remplissage d’autres personnages réagissant au combat juste pour améliorer le temps d’exécution.

Mais tout cela a été fait pour le bien de Akira toriyama, donc je ne ressentirais pas le besoin de me précipiter à travers les chapitres du manga juste pour que l’anime ait plus de contenu pour convenir. Alors que la saga de Freeza aurait pu fatiguer de nombreux téléspectateurs au rythme d’un combat promu tout au long de la saga de Namek, était mieux que l’alternative de travailler excessivement Toriyama, ou laissez l’anime faire une pause.

Goku dans « Dragon Ball Z » a donné sa vie pour la deuxième fois. Cette fois, il s’est sacrifié en se téléportant avec Cell, alors que ce dernier essayait de détruire la Terre (Photo: Toei Animation)

Heureusement, cette erreur ne s’est jamais répétée pour le reste de la carrière de « Dragon Ball Z ». Bien que certains combats aient été un peu prolongés, aucun n’était aussi odieux que la bataille de Kakarrot contre Freeza qui est entré dans l’histoire. Toei Il a certainement appris sa leçon et espère maintenant que le manga aura beaucoup de contenu à adapter avant de transformer des chapitres en épisodes.

Et bien que l’anime « Dragon Ball Super » pourrait être en pause en ce moment, le manga est encore devenu plus fort, donc Toei il aura beaucoup de contenu à adapter et continuera à apporter plus d’aventures de Goku et ses amis.