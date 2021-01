Regé-Jean Page vit dans nos esprits sans loyer.

Rencontrez Regé-Jean Page: acteur, roi des looks fumants et nouveau petit ami d’Internet.

Si vous êtes nouveau ici et chez Regé-Jean, bienvenue. C’est un espace sûr. Vous venez peut-être de découvrir Regé-Jean à travers son rôle dans Bridgerton comme Simon Basset mais certains d’entre nous ont soif de l’acteur depuis qu’il est apparu dans Shonda Rhimes ‘ Pour les gens.

Si votre épiphanie Regé-Jean vient de se produire, peu importe. Nous pouvons maintenant tous convenir collectivement qu’il est le petit ami Internet régnant. Si vous avez besoin d’être convaincu, voici 15 raisons.

LIRE LA SUITE: C’est ainsi qu’ils ont filmé les scènes de sexe de Bridgerton



15 raisons pour lesquelles Regé-Jean Page est le nouveau petit ami d’Internet. Image: Mike Marsland / WireImage, Netflix

1) Son nom roule juste de la langue.

Comme le petit ami d’Internet avant lui (voir: Timothée Chalamet), le nom de Regé-Jean sonne juste romantique. C’est prononcé comme Reggae et Jean se prononce à la française, d’ailleurs.

2) Son accent britannique suffit à faire fondre n’importe qui.

L’accent de Regé-Jean est tellement doux, comme du beurre. C’est aussi 100% réel. Regé-Jean est né à Harare, au Zimbabwe, et a déménagé à Londres à l’âge de 14 ans.

Netflix

3) Il était dans un groupe punk

Non seulement Regé-Jean peut très bien jouer, mais il est aussi musicien. Regé-Jean était dans un groupe punk avec son jeune frère où il jouait de la batterie et chantait pour évacuer ses frustrations.

Netflix

4) Il est super talentueux

Regé-Jean est un acteur incroyablement talentueux. Il est surtout connu pour son rôle de Chicken George dans la mini-série Les racines et comme Leonard Knox dans ABC’s Pour les gens. Il est également apparu dans des émissions de télévision britanniques Victime, Viande fraîche et Chemin Waterloo.

5) Il était parfait dans Bridgeton

Bridgerton à peu près cimenté le titre de petit ami Internet de Regé-Jean. En jouant le gentil et mystérieux Simon Basset, vous n’auriez pas pu tomber amoureux de lui.

Netflix

6) Il pourrait être le nouveau James Bond

On dit que Regé-Jean pourrait être le prochain James Bond après que Daniel Craig se soit retiré après Pas le temps de mourir. Il a déjà été approuvé par ses fans et Bridgerton’s réalisatrice Julie Anne Robinson. Il est plutôt cool à propos de tout cela, cependant. Lors d’une apparition sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Il a dit: « Je pense qu’il y a peut-être un élément de traduction culturelle à faire ici. Si vous êtes un Britannique et que vous faites quelque chose de renommée que les gens apprécient bien, alors les gens commencent à dire le mot ‘B’. C’est comme un badge de mérite. Vous obtenez le badge de mérite du mot «B». Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus que cela.

« Je suis très, très heureux d’avoir le badge. Je suis heureux d’être en si bonne compagnie de personnes qui ont le badge. Mais c’est un badge. »

7) Son, hum, physique…

Bridgerton nous a bénis avec des scènes de Regé-Jean torse nu et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants. Cependant, ce n’était pas une route facile vers la quasi-perfection. Il a déclaré au Sun: « Il y a beaucoup d’activité physique impliquée, donc j’étais sur le régime Rocky complet pour cela. J’étais debout à 5 heures du matin tous les jours, j’allais à la salle de sport, je rencontrais mon entraîneur. »

Netflix

8) Avons-nous mentionné son corps?

Désolé. Cela mérite un autre point.

via GIPHY

9) Ses scènes de sexe.

Explicite de Regé-Jean Bridgerton les scènes étaient… beaucoup. Si vous savez, vous savez.

Netflix

10) Son jeu Instagram est inégalé

L’Instagram de Regé-Jean est de premier ordre. Légendes éloquentes? Vérifier. Des photos promotionnelles fumantes? Vérifier. Photo Beachy Bond-esque? Vérifiez chèque. Il a tout.

11) Cette photo, en particulier.

Il y a juste quelque chose dans la façon dont il attrape cet arbre de Noël… beaucoup de choses à penser.

12) Il a l’air si bien dans un costume.

Prendre plaisir.

13) Il sait danser.

Nous avons vu Regé-Jean et Phoebe Dynevor danser à Bridgerton, mais après que le chorégraphe Jack Murphy a partagé quelques séquences de répétition dans les coulisses, nous savons qu’il peut bouger.

Netflix

14) Ce GIF de lui léchant une cuillère.

Je veux être la cuillère.

Netflix

15) Il a l’air bien sur un cheval. Très bien.

Du coup on a envie de faire de l’équitation …

Affaire classée.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂