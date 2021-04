Des rayons X mystérieux jaillissent d’Uranus

Pour la première fois, des astronomes ont détecté de mystérieux Rayons X évasé d’Uranus.

Comment cela se passe-t-il? Selon les scientifiques de la NASA , Uranus est si massif qu’il pourrait simplement diffuser des rayons X émis par le soleil à plus d’un milliard de kilomètres. Ou peut-être que les fins anneaux de poussière entourant Uranus génèrent leur propre rayonnement à travers un processus inconnu. Une étude plus approfondie d’Uranus est nécessaire pour en être sûr.

Uranus est froid, venteux et fait presque entièrement de glace et de gaz. Même si c’est énorme (avec un diamètre environ quatre fois la terre s), Uranus est difficile à étudier en profondeur. Un seul vaisseau spatial – Voyager 2 de la NASA – a déjà fait le périlleux voyage vers la planète, obligeant les scientifiques à se fier principalement à des observations de télescopes beaucoup plus proches de la Terre pour étudier le géant de glace.

Dans une nouvelle étude publiée le 31 mars dans la revue Physique spatiale JGR , les astronomes ont examiné certaines observations d’archives d’Uranus prises par le Chandra X-Ray Observatory de la NASA, un télescope en orbite qui parcourt l’univers à la recherche de sources de rayons X.

Selon la NASA, les rayons X sont émis lorsque la matière est chauffée à des millions de degrés, comme lorsque les étoiles explosent ou quand la matière tourbillonne au bord d’un trou noir à une vitesse proche de la lumière. Jusqu’à récemment, des émissions de rayons X avaient été détectées sur toutes les planètes du système solaire à l’exception d’Uranus et de Neptune. Dans la plupart des cas, ces émissions se produisent lorsque les rayons X créés par le soleil s’écrasent sur des atomes dans l’atmosphère d’une planète, dispersant la lumière dans l’espace.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les données Chandra extraites d’Uranus en 2002 et 2017 et ont constaté des preuves claires d’émissions de rayons X au cours des deux années. Plusieurs de ces émissions avaient une luminosité compatible avec la dispersion des rayons X solaires vers l’extérieur, ont écrit les chercheurs. Cependant, dans les observations de 2017, l’équipe a détecté une possible «éruption» de rayons X, où la luminosité des émissions autour d’Uranus a augmenté quatre fois d’un jour à l’autre.

Selon les chercheurs, «cela peut indiquer des processus d’émission de rayons X supplémentaires à Uranus», en plus de la simple diffusion solaire.

Quel phénomène mystérieux pourrait générer les rayons X d’Uranus? Une possibilité réside dans les anneaux de la planète. Selon les chercheurs, l’environnement autour d’Uranus est riche en particules chargées telles que les protons et les électrons; ces particules pourraient entrer en collision dans les anneaux de la planète, produisant des rayons X dans le processus. (Un phénomène similaire a été observé dans les anneaux de Saturne, a écrit l’équipe.)

Il est également possible que les rayons X soient le résultat d’une sorte de processus auroral, dans lequel des particules chargées du soleil entrent en collision avec les lignes de champ magnétique d’Uranus et provoquent une lueur distincte. Cependant, d’autres observations sont nécessaires pour étoffer cette hypothèse. Pour l’instant, les rayons X d’Uranus restent un mystère.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.