L’ex-belle-mère de Christina Anstead la rejoint en vacances avec des enfants: «  Famille moderne  »

Tous dans la famille!

Christina Anstead est récemment partie en vacances de ski avec ses enfants et a révélé que la mère de son ex-mari, Tarek El Moussa, s’était jointe à la fête.

Anstead, 37 ans, a partagé une photo Instagram d’elle et de son fils posant sur les pistes avec son ex-belle-mère, Dominique El Moussa-Arnould.

« Modern Family », la star de HGTV a sous-titré la photo. «Merci Tarek de m’avoir permis d’emprunter ta maman!»

Anstead et El Moussa, 39 ans, se sont mariés en 2009 et ont finalisé leur divorce en 2018. Ils continuent de coparentalité leurs enfants, Brayden, 5 ans, et Taylor, 10 ans, et ils continuent également à co-animer leur émission de longue date « , Flip ou Flop. «

En rapport

Même après la scission, il semble qu’Anstead ait maintenu un lien étroit avec la mère d’El Moussa, qui a également partagé une vidéo de leur escapade hivernale, affirmant qu’elle «passait du temps avec les petits-enfants de Deer Valley» dans l’Utah.

Leurs vacances en famille recomposée ont mérité de nombreux éloges sur Instagram – y compris d’El Moussa lui-même, qui a commenté avec émojis de cœur sur le post de sa mère.

La fiancée d’El Moussa, la star de «Selling Sunset» Heather Rae Young, lui a également envoyé son amour avec une série d’émojis de cœur.

Les fans d’Instagram ont rapidement félicité la famille de continuer à passer du temps ensemble même après le divorce.

«J’adore ça», a commenté une personne. «Un exemple incroyable pour les enfants.»

«Plus de gens pour aimer vos beaux bébés !! Qu’est-ce que les parents pourraient vouloir de plus », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Une personne a appelé Anstead un «acte de classe» pour avoir tagué la fiancée de son ex-mari dans son message.

« J’adore ça et comment Christina a tagué Heather et Heather en appréciant son message! » a ajouté un autre. «Ce sont de vraies femmes belles et fortes là-bas!»

En rapport

Après avoir divorcé d’El Moussa, Anstead a noué le nœud avec la personnalité de la télévision britannique Ant Anstead, et ils ont accueilli un fils, Hudson, en 2019. Le couple a annoncé leur séparation en septembre 2020 après moins de deux ans de mariage.

Anstead, qui porte désormais son nom de jeune fille, Christina Haack, sur Instagram, a évoqué les récents changements dans sa vie dans un long post en septembre.

«Parfois, notre vocation est plus grande que nos projets», écrit-elle. «Je n’ai jamais pensé que j’aurais un divorce et encore moins deux. Je n’ai jamais pensé que j’aurais 2 bébés papas – mais parfois la vie nous lance des balles courbes. Au lieu de rester coincé dans ces «revers», je choisis de considérer ces défis comme des opportunités de croissance. Alors que certains peuvent me juger et lancer des rumeurs sur moi, la plupart d’entre vous me soutiennent. Et cela en dit long sur ce monde et vers où nous allons. Je suis en désordre, je suis réel et je travaille sur la guérison.