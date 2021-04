La photo de l’annuaire gothique d’un salutatorien au lycée devient virale

Weronika Jachimowicz a pris deux photos seniors. Dans la première, elle s’habillait, selon ses mots, «normal». Lors de sa reprise, elle a décidé de «tout faire» et d’être elle-même.

La senior de 17 ans du lycée Mattituck en a profité pour s’exprimer pleinement, enfilant des couches d’accessoires, dont une paire de cornes noires, un tour de cou, un collier en toile d’araignée, parmi divers autres bijoux.

«J’ai toujours été attiré par ce genre de style depuis que je suis plus jeune», a déclaré Jachimowicz à AUJOURD’HUI. «Je voulais juste incorporer tout ce que j’aimais, comme les boucles d’oreilles multiples, les colliers multiples, juste très… là-bas. Je voulais juste vraiment avoir l’air gothique pour ma dernière année, parce que c’est juste qui je suis. Je veux sortir en beauté! »

Elle a supposé que seuls les habitants de sa ville verraient sa photo senior, mais ne s’attendait pas à ce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux la voient également après qu’un utilisateur ait partagé une capture d’écran de son annonce salutatorienne avec sa photo senior. Un salutatorien est l’étudiant qui se classe au deuxième rang dans une classe de finissants. Avec un GPA non pondéré de 97,27 pour cent, Jachimowicz était juste derrière l’électorat, Luke Altman.

Weronika Jachimowicz, âgée de 17 ans au lycée Mattituck, en a profité pour s’exprimer pleinement sur sa photo de classe senior. Photographie de pixels

« Luke et Weronika ont tous deux fait preuve de la persévérance et de l’engagement nécessaires pour mériter la prestigieuse distinction de valédictorien et salutatorien de la promotion 2021 », a déclaré la surintendante Jill Gierasch à Patch. « Cette réalisation, en particulier en ces temps difficiles, est une réalisation majeure dans leur carrière universitaire. »

Le tweet, qui disait simplement « you go girl », a fini par devenir viral sur Twitter la semaine dernière, accumulant plus de 500 000 likes lundi.

Jachimowicz a admis au début qu’elle était nerveuse après que la photo, prise par Pixels Photography, soit devenue virale à cause de certains commentaires négatifs. Ensuite, la lycéenne a réalisé qu’elle était capable de montrer son vrai sens du style et d’inspirer les gens à être eux-mêmes.

«Je suis heureuse d’inspirer les autres parce que c’est ce que les gens ont fait pour moi», a-t-elle expliqué. «Je suis tellement heureux de pouvoir inspirer les autres à avoir la confiance en soi que peu importe ce que les autres pensent. Vous pouvez être qui vous êtes et obtenir de grandes réalisations tout en le faisant.»

Jachimowicz fait vibrer son style «Goth» autoproclamé depuis sa deuxième année, expliquant que c’est à ce moment-là qu’elle se sentait capable de vraiment s’exprimer.

«J’ai finalement rencontré des gens qui m’ont encouragé à être moi-même et à ne pas toujours plaire aux gens», a-t-elle déclaré. «Je devrais vraiment m’exprimer comme je le veux, indépendamment de ce que les autres penseraient de moi. Si je fais plaisir aux autres, cela ne me rend pas heureux. Ça en vaut vraiment la peine? »

Elle a répondu à sa propre question rhétorique, ajoutant: «Ce n’est pas parce que, en fin de compte, vous ne pourrez pas rendre ces gens heureux parce que vous n’êtes pas heureux».

Jachimowicz décrirait son sens du style comme «très sombre» et «très lourd», en plus de «unique».

«J’ai vu ce commentaire sur Twitter où c’est comme ‘Les gens doivent l’entendre du bout du couloir», dit-elle en se moquant d’elle-même. «C’est vrai, c’est vrai. J’aime faire connaître ma présence, que puis-je dire? »

Elle me rappelle ma fille de 16 ans qui est devenue complètement gothique ces 2 dernières années, n’est pas dérangée par ce que les gens pensent et reçoit littéralement des compliments sur ses vêtements et son maquillage partout où nous allons! J’adore sa confiance et j’aimerais l’avoir à son âge. – Liz est GRATUIT! (@ritziroo) 3 avril 2021

En raison de la viralité de la publication Twitter, elle a été félicitée pour son individualité sur les médias sociaux. « Elle me rappelle ma fille de 16 ans qui est devenue gothique ces 2 dernières années, » un parent a écrit. « (Elle) n’est pas dérangée par ce que les gens pensent et reçoit littéralement des compliments sur ses vêtements et son maquillage partout où nous allons! J’adore sa confiance et j’aurais aimé l’avoir à son âge. »

Jachimowicz croit que l’individualité signifie simplement que vous êtes qui vous êtes sans aucune influence de ceux qui vous entourent. Bien qu’elle dise que son style alterne parfois entre des looks grungy et gothiques, elle n’a pas tendance à s’habiller de la même manière tous les jours.

«Je n’aime pas me mettre dans une catégorie spécifique», a-t-elle expliqué. «Je m’habille simplement comme je le veux. Je voulais juste briser le stéréotype. Je sais que beaucoup de gens pensent que les gens qui s’habillent de façon plus décontractée se relâchent. J’ai l’impression que c’est tout à fait opposé et j’ai pu briser cette frontière.

Jachimowicz a réussi à surmonter les obstacles tout au long de sa carrière au secondaire au-delà de briser les stéréotypes. Elle a révélé qu’au cours de sa deuxième année, elle avait des problèmes de santé mentale et a dû s’absenter de l’école.

«Je pensais que je n’allais jamais pouvoir me remettre sur les rails avec mes universitaires», a-t-elle expliqué. «Il s’est avéré que c’était tout le contraire. Cela m’a motivé à essayer encore plus fort et cela m’a amené à la position dans laquelle je suis actuellement. Je suis très reconnaissant d’avoir pu aller aussi loin. »

Jachimowicz était membre de divers clubs tout au long du lycée, y compris la National Honor Society, le club SADD, président du club Interact et co-président du club Unity. Elle a également été membre des équipes de ping-pong, d’escrime et de piste d’hiver, en plus de faire du bénévolat dans les bibliothèques locales. À l’heure actuelle, elle envisage de se spécialiser en biologie et en médecine légale à l’université après avoir obtenu son diplôme.

Lorsqu’on lui a demandé quels mots de sagesse elle donnerait aux élèves plus jeunes, Jachimowicz a répondu: «Il n’y a rien de mal à plaire aux autres, mais mettez-vous toujours en avant et essayez de vous plaire.

«Bien qu’il faille du temps pour être pleinement confiant en qui vous êtes, cela en vaut la peine à la fin que vous puissiez sortir et simplement vous exprimer de la manière qui vous rend heureux, indépendamment de ce que les autres pensent, » elle a ajouté. «Cela ne devrait pas vous empêcher d’atteindre ces grandes réalisations. Ce n’est pas impossible. Ça fait vraiment du bien quand on y arrive. »