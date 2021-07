Des jeux vidéo sur Netflix ? La société OTT embauche Mike Verdu, cadre vétéran du jeu vidéo, en tant que vice-président du développement de jeux

16 juillet 2021 10:26:32 IST

Netflix a embauché le vétéran du jeu vidéo Mike Verdu, signalant que le service de streaming vidéo est sur le point de se développer dans un autre domaine fertile du divertissement.

L’ajout de Verdu en tant que vice-président du développement de jeux de Netflix, confirmé jeudi, intervient alors que la société cherche à maintenir l’élan qu’elle a pris l’année dernière lorsque les gens se sont tournés vers le service de streaming vidéo pour surmonter les blocages imposés pendant la pandémie.

Netflix a fini par ajouter 37 millions d’abonnés dans le monde l’année dernière, de loin le gain annuel le plus important de son histoire. Mais le paysage a radicalement changé maintenant que l’atténuation de la pandémie a permis aux gens de reprendre un semblant de vie normale.

Le service vidéo a trébuché hors de la porte au cours des trois premiers mois de cette année, affichant sa plus faible augmentation d’abonnés au premier trimestre en quatre ans, et il a prédit que ses gains printaniers seraient également maigres. La société de Los Gatos, en Californie, doit publier ses résultats pour la période avril-juin mardi.

L’ajout de jeux vidéo donnerait à Netflix un autre moyen de s’appuyer sur les près de 208 millions d’abonnés dont il se vantait fin mars. Ce ne serait pas une surprise non plus, étant donné que le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a longtemps déclaré que la société était autant en concurrence avec les jeux vidéo pour une partie du temps libre des gens qu’avec d’autres services de streaming vidéo proposés par Amazon. , Hulu, Walt Disney Co. et Apple.

Netflix n’a pas directement commenté son entrée potentielle dans le jeu vidéo, mais a laissé peu de doute sur son intention en annonçant le titre de Verdu dans l’entreprise. Verdu rejoint Netflix depuis Oculus de Facebook, où il supervisait les jeux du fabricant de casques de réalité virtuelle. Il a auparavant travaillé chez les fabricants de jeux vidéo Electronic Arts et Zynga.

Maintenant, les plus grandes questions sont de savoir quand Netflix pourrait commencer à proposer des jeux vidéo et s’il a l’intention de facturer des frais distincts pour les jouer ou de les inclure dans le cadre de ses services de streaming vidéo.

Dans une note de recherche, l’analyste de CFRA Tuna Amobi a qualifié les jeux vidéo de complément logique à la vaste bibliothèque de séries télévisées et de films de Netflix, aidant à préparer le terrain pour d’éventuelles augmentations de prix que la plupart des abonnés accepteront.

Greg Peters, directeur de l’exploitation de Netflix, a déclaré aux investisseurs en avril que les jeux vidéo pourraient être un autre moyen d’impliquer les abonnés déjà plongés dans les histoires qui se déroulent dans les séries télévisées et les films du service.

« Nous essayons de comprendre quelles sont toutes ces différentes façons d’augmenter ces points de connexion, nous pouvons approfondir ce fandom », a déclaré Peters à l’époque. Verdu rendra compte à Peters dans son nouveau travail.

Les investisseurs semblaient adopter une attitude attentiste quant à l’incursion potentielle de Netflix dans les jeux vidéo. Le cours de l’action de la société a chuté de 1% pour clôturer jeudi à 542,95 €. Alors qu’une grande partie du marché boursier a récemment atteint des sommets records, les actions de Netflix ont baissé de 8% par rapport à leur sommet de 593,29 € atteint en janvier.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂