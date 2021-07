L’adaptation cinématographique de « Luther » a déjà un réalisateur

Pendant des années, l’acteur Idris Elba a été déterminé à porter le drame policier acclamé « Luther » au grand écran, et tout semble indiquer qu’il a enfin trouvé un réalisateur pour ce projet, n’étant autre que Jamie Payne, responsable du cinquième saison , qui a été publié en 2019.

Elba incarne dans « Luther » un policier obsessionnel qui ne peut s’empêcher de se sentir attiré par l’obscurité qui existe dans chaque cas sur lequel il enquête, ce qui l’a amené à se forger un personnage dur qui empêche le développement de relations profondes avec ses collègues de travail ou les personnes de sa vie privée, qui ont été formées pour coïncider dans tous les aspects de sa vie professionnelle.

Jamie Payne a une carrière exceptionnelle de réalisateur de télévision, comptant parmi son histoire quelques épisodes de séries telles que « Outlander », « The Alienist », « Doctor Who », « The Hour » et « Call The Midwife ». Selon Collider, le film aura Elba en tant que producteur exécutif avec Neil Cross, créateur et scénariste de la série.

Le rapport indique que la production de « Luther » débutera fin 2021. Bien que le service de streaming n’ait pas confirmé cette acquisition, des informations complémentaires indiquent que Netflix sera en charge de la distribution internationale du film, en plus de jouer un rôle important dans sa production.

Au début de 2021, Idris Elba a déclaré lors d’une conférence avec « The All New Capital Weekender » que l’un de ses plus grands intérêts cette année était de faire plus de musique dans son rôle de DJ, en plus de tourner le film « Luther », dont son enthousiasme a concouru depuis 2020. «Je suis super excité et j’espère que les fans le sont. Cela fait longtemps pour un film et je suis excité à ce sujet », a-t-il déclaré.

Idris Elba attend actuellement la première de « The Suicide Squad », le nouveau film de Warner Bros and DC écrit et réalisé par James Gunn, ainsi que « Three Thousand Years of Longing », le nouveau film du réalisateur australien George Miller. .