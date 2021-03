7 faits sur Maggie Baird, la maman de Billie Eilish

Billie Eilish, lauréate d’un Grammy, est apparemment devenue un nom familier du jour au lendemain.

Alors, qui a élevé ce gamin fou pour réussir? Il s’avère qu’elle n’est pas le seul membre de la famille à être sous les projecteurs.

La plupart des gens savent que son frère Finneas co-écrit ses chansons, mais savent-ils qui a aidé à élever cette fille pour qu’elle devienne la star qu’elle est devenue?

Qui est la mère de Billie Eilish, Maggie Baird?

Avec Baird, le père d’Eilish est l’acteur Patrick O’Connell, ce qui rend les deux parents de Billie Eilish célèbres.

Il s’avère qu’il y a de bonnes raisons pour lesquelles Maggie était juste la bonne personne pour aider à diriger Billie alors qu’elle navigue dans sa nouvelle et énorme carrière.

1. Maggie Baird est une ancienne actrice et chanteuse.

Il s’avère que Maggie Baird est une actrice, chanteuse et compositrice née le 29 mars 1959, qui a enseigné l’improvisation ainsi que le fitness aérien.

Si vous avez joué aux jeux vidéo Mass Effect ou EverQuest (ou une demi-douzaine de plus), vous reconnaîtrez certainement sa voix. Elle est également invitée dans une tonne d’émissions de télévision, comme Bones, Everwood, Six Feet Under, The West Wing et Charmed, entre autres, et ont sorti un album intitulé We Sail.

Et oui, la mère de Billie Eilish était dans Friends.

2. Elle a enseigné à la maison ses enfants célèbres et prospères.

L’idée est venue de son mari Patrick, qui a été époustouflé lorsque «MMMBop» de Hanson est sorti la même année que Finneas est né. Il a été impressionné par la façon dont ils avaient été autorisés à poursuivre leurs propres intérêts et a évoqué l’idée de scolariser les enfants à la maison. Mais c’est Maggie qui leur a appris.

Finneas et Billie en étaient tous les deux plutôt heureux et n’avaient pas l’impression de manquer quoi que ce soit. Finneas a déclaré à l’époque: «C’est quelque chose que j’ai vraiment apprécié et sous lequel j’ai prospéré. Je ne suis pas dans un lycée où je dois fonder ma confiance en moi sur ce que les autres pensent de moi.

3. Elle a travaillé avec des personnes assez célèbres avant que sa fille ne devienne une star.

Dans ses jours d’actrice, Maggie a passé du temps avec la célèbre troupe de comédie d’improvisation / sketch The Groundlings à Los Angeles. Pendant qu’elle était là-bas, elle a enseigné et joué avec des célébrités comme Will Ferrell, Kristen Wiig et Melissa McCarthy… en fait, elle a été le premier professeur d’improvisation de McCarthy.

4. Elle est également cinéaste.

Maggie a joué dans le film indépendant Life Inside Out, qu’elle a également co-écrit. Finneas y était aussi, jouant son fils.

L’histoire du film a été inspirée par des événements de sa propre vie et a été créée lors de la compétition du Heartland Film Festival en 2013. Il est allé à des dizaines de festivals supplémentaires par la suite et a remporté 15 prix différents.

5. Elle n’a pas conçu Billie naturellement.

Billie ne le savait que très récemment.

En 2019, à l’issue de son entretien avec Billie et Finneas, Howard Stern a demandé à ses parents de venir les rejoindre.

À sa manière habituelle, il a amené la conversation autour du sexe, s’interrogeant sur la conception de Billie: «Nous voulons tous savoir comment produire une Billie Eilish. C’est là que la chaussure est tombée – pour la première fois. (Et, non, Billie Eilish n’a pas été adoptée).

«Billie a été conçue avec l’existence d’une clinique de fertilité», lui a dit Maggie. Maggie et Patrick ont ​​même plaisanté sur le fait que Patrick était «seul dans une pièce sombre» pendant la conception.

Howard a demandé à Billie si elle le savait auparavant, et elle a dit non! Oui, c’était la première fois qu’elle en avait entendu parler.

6. Maggie travaille maintenant pour sa fille.

Maintenant que Billie et Finneas réussissent tous les deux, Maggie a du pain sur la planche. Elle part en tournée en tant qu’assistante de sa fille mais elle est fondamentalement comme un chef de cabinet, et une sorte de manager… mais sans la commission. S

c’est aussi la personne qui a appris aux enfants à écrire des chansons pour la première fois, elle est donc évidemment la bonne personne à avoir sous la main maintenant que leur carrière est en plein essor.

7. Elle a été une fois criminelle… par accident.

Lorsque les enfants étaient plus petits, ils avaient des voisins plutôt étranges. Maggie avait l’habitude de voir un voisin porter des sacs à ordures vers et depuis la maison. Un jour, il lui a demandé de l’aide pour déplacer un coffre-fort. Elle n’avait aucune idée de ce qu’il y avait dans le coffre-fort qu’elle aidait à déménager et juste après l’avoir mis dans sa fourgonnette, le FBI, les douanes et la sécurité intérieure sont arrivés! Il s’est avéré que les voisins étaient des blanchisseurs d’argent.

Finalement, la famille Baird-O’Connell a acheté la maison après sa mise en vente et a découvert que les propriétaires précédents n’avaient jamais reçu l’argent – elle a été immédiatement saisie par le FBI.

Laurie Ulster est une écrivaine indépendante et productrice de télévision.