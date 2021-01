Découvrez la puissance de l’énergie des Archanges à la maison

Le Brésil est l’un des pays au monde où les gens croient le plus en la force de la religion, quelle qu’elle soit, et en tout le pouvoir que la foi a pour changer la vie d’un croyant.

Par conséquent, il est très courant de trouver des Brésiliens qui, chez eux, ont des images de saints, de saints, d’archanges, de Jésus-Christ et d’autres entités qui représentent leur foi inébranlable. Que ce soit une image dans chaque pièce, ou juste une à l’entrée, ils leur apportent protection, sécurité et espoir.

Mais chaque image profite-t-elle aux fidèles de la même manière? Sans l’ombre d’un doute, chaque image est très bonne pour la vie spirituelle, mais nous devons être conscients, car chacune d’elles a un but différent. Ci-dessous, vous trouverez quelques saints et les types d’énergie, de protection et d’avantages qu’ils apportent à la vie et à la maison:

Jésus-Christ – lieu de premier plan

L’image de Jésus est l’image la plus utilisée dans tout le Brésil. Habituellement, il est placé à un endroit bien en vue dans la maison. L’intention est que la présence de Jésus-Christ soit ressentie et qu’Il puisse bénir, protéger, pardonner et aimer tous les habitants de la maison.

Santa Ceia – lieu de restauration

Tout comme l’image de Jésus est généralement placée dans le salon ou dans la pièce principale de la maison, l’image de la Sainte Cène est généralement placée dans la salle à manger ou près de l’endroit où les repas sont servis. La Sainte Communion a été célébrée par Jésus et Il a ordonné qu’elle se poursuive après sa mort, afin que son passage sur Terre et sa vie en Christ puissent être célébrés. Par conséquent, placer l’image de la Sainte Communion dans la cuisine nous rappelle l’importance du moment de l’unité familiale, montrant que la famille est un disciple de Jésus et attend ses bénédictions.

São Jorge – entrée de la résidence

L’image de São Jorge est souvent utilisée pour protéger l’entrée de la maison. Et São Jorge aide vraiment à la protection, car il est le saint guerrier et est toujours prêt à défendre les fidèles qui croient en lui contre tout mal. Normalement, l’image de São Jorge est placée juste au-dessus de la porte principale de la résidence, mais elle peut être utilisée n’importe où près de l’entrée.

Archange Michael – entrée de la maison et porte des chambres

Comme São Jorge, l’Archange Gabriel protège également la maison et ses habitants du mal qui tente de les impliquer. Par conséquent, il vaut la peine de placer une image de l’Archange à côté de la porte d’entrée et également à côté de la porte de la chambre, car cela apporte la tranquillité au sommeil.

Archange Raphael – chambre d’enfants

L’Archange Raphael est chargé de protéger la santé des membres de la maison. L’un des endroits les plus courants pour placer votre image est dans la chambre des enfants, en hauteur, afin que l’Archange puisse protéger les enfants.

Santo Antônio – cuisine

On se souvient généralement de Santo Antônio pour être le saint du matchmaking. Mais en réalité, ce n’était pas la raison de sa canonisation. Santo Antônio était connu pour aider les plus malheureux, notamment en leur donnant à manger. Pour cette raison, placer une image de Saint Antoine dans la cuisine est comme un appel à la nourriture pour la famille.

Nossa Senhora Aparecida – cuisine

Comme Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida bénit également la nourriture pour qu’elle ne manque jamais à la maison. Qui ne se souvient pas de l’histoire qui raconte le miracle de la multiplication des poissons donnée par Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida? Par conséquent, il peut être placé dans la cuisine ou à l’endroit où les repas sont préparés. En tant que Mère de l’Église et Reine, Notre-Dame peut également être placée dans un autre endroit important de la maison pour bénir et protéger la famille qui y vit.