La série amusante de 8 épisodes de HBO Max pour les fans de cuisine

Chaque semaine, les plateformes de streaming ajoutent de nouveaux contenus à leurs catalogues. C’est pourquoi, à de nombreuses reprises, il peut devenir fastidieux de sélectionner la fiction parfaite à apprécier pendant notre temps libre. Mais si vous êtes un amateur de gastronomienous avons la recommandation idéale pour vous : une série en hbo max qui tourne autour de la nourriture. Il s’agit de Juliaqui ne compte que huit épisodes et qui très bientôt il arrivera avec son deuxième opus.

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis que le service d’abonnement a ajouté cette bande humoristique à son offre. Et si vous vous considérez comme un vrai amateur de plats raffinés, sachez que le titre de chacun des chapitres anticipe ce que vous trouverez au fur et à mesure de l’histoire : Omelette, Coq Au Vin, Boeuf Bourguignon, Petits Fours, Crêpes Suzette, Pains, Foie Gras et Soufflé au Chocolat.

De quoi s’agit-il Julia? La série HBO Max commence lorsque, suite au succès de son premier livre de cuisine publié en 1961, Julia Enfant veut tenter sa chance à la télévision. Son idée était de créer une émission culinaire sur le WGBH de Boston alors qu’à l’époque, le média était relativement nouveau. C’est pourquoi les dirigeants de l’entreprise ne faisaient pas trop confiance au projet, en plus du fait que son mari Paul ne la soutenait pratiquement pas.

Julia (HBO Max).

« Julia prend les devants Le cuisinier français sans savoir qu’il serait le précurseur des programmes culinaires modernes», lit-on dans son synopsis officiel. Et il ajoute : « Avec l’aide d’Avis DeVoto, sa meilleure amie, et de la productrice Alice Naman, Julia déploie toute son énergie pour se faire une place dans ce monde.”. En ce sens, complétez : «Drôle et charmante, Julia suit la vie de ce célèbre cuisinier lors d’une période clé de l’histoire des États-Unis.”.

Julia (HBO Max).

Dans les rôles principaux se démarquer Sarah Lancashire, David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth et Brittany Bradfordtandis que FRan Kranz, Fiona Glascott, Judith Light et Robert Joy Ils complètent le casting avec leurs performances. Bonne nouvelle si vous l’avez déjà vu ! Le créateur de la série, Daniel Goldfarbet son showrunner, Chris Keyserassuré que le deuxième partie depuis Julia Il est déjà en route et reviendra très bientôt sur HBO Max.

