Les retrouvailles secrètes de la saison 3 de Cobra Kai étaient des années dans la fabrication et une grande surprise pour le casting

Alors que la relation entre M. Miyagi et Daniel LaRusso était l’élément le plus emblématique de 1984 Le Karaté Kid, la relation entre Daniel, joué par Ralph Macchio, et Ali Mills, joué par Elizabeth Shue, était également l’une des romances les plus emblématiques des films pour adolescents de cette époque. Tout en discutant de son retour à la franchise en Cobra Kai Saison 3, Shue a révélé sa réaction choquée après avoir rencontré à nouveau Macchio de manière inattendue après ne pas s’être vus pendant plus de trois décennies.

« Non, j’ai vu Ralph une fois. On ne se souvient jamais quand c’était, mais je pense que c’était en 1986 lors d’un match de baseball. Et puis je n’ai pas vu Ralph avant de travailler sur la série. C’était tellement cool. répétez et j’ai juste marché autour du coin et il était là. Et j’ai juste dit, ‘Oh mon Dieu.’ «

Dans la version originale Le Karaté Kid, Ali a servi de catalyseur à l’escalade de la rivalité de Daniel avec Johnny Lawrence. Ali était aux côtés de Daniel pour l’encourager lors de son dernier match dans le film contre Johnny. Selon Macchio, ses propres sentiments étaient similaires à ceux de Shue lorsqu’ils se sont rencontrés sur les plateaux de Cobra Kai en raison de leur histoire cinématographique commune.

«Il y a un million de choses à dire quand vous n’avez pas vu quelqu’un avec qui vous êtes un peu connecté, vous savez, au cinéma et dans le monde, puis vous les rencontrez et ce sont les trois mots qui nous sont venus à la bouche. Ce qui est une bonne chose. »

Alors que Daniel a finalement rompu avec Ali et a pu passer à d’autres relations, Cobra Kai a montré que c’était Johhny qui ne s’était jamais remise d’elle, considérant Ali comme l’une des rares bonnes choses qui lui soient jamais arrivées et étant incapable de nouer des relations durables avec d’autres femmes en raison de sa mémoire.

La saison 3 de Cobra Kai avait Ali retourné dans la vallée en tant qu’adulte sur le point de divorcer avec deux enfants. La saison a vu la relation entre Ali, Johnny et Daniel évoluer vers une relation plus mature, et Ali, en particulier, a toujours des sentiments affectueux pour Daniel et Johnny, malgré sa rupture avec eux à l’adolescence.

Alors que les fans étaient ravis de voir Daniel et Ali réunis à l’écran, leur relation n’est qu’une simple note de bas de page dans la dynamique évolutive de Cobra Kai. La prochaine saison de l’émission a déjà été éclairée, et Macchio a récemment révélé qu’ils avaient cartographié la série pour au moins trois saisons supplémentaires.

« Les scénaristes ont toujours pensé qu’ils avaient six saisons en tête, où les arcs de l’histoire peuvent aller. Donc, tout devrait atterrir quand le moment est venu. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil, mais les fans s’amusent et il y a plus d’histoire ici. Tant que nous sommes autorisés à continuer, [William Zabka] et je suis dedans. «

Cobra Kai stars William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List et Martin Kove. Les trois saisons sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

