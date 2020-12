"Death Stranding": Crossover avec "Cyberpunk 2077" – mais pas partout

Deux visions sombres du futur se heurtent: la post-apocalypse de « Death Stranding » reçoit la visite de la dystopie néon de « Cyberpunk 2077 ». La version PC du jeu comprend désormais le contenu du jeu de rôle de CD Projekt Red. Ce n’est pas seulement une question de cosmétiques.

Sam Porter-Bridges peut s’attendre à des changements futuristes avec la nouvelle mise à jour 1.05: Une moto dans le style « Cyberpunk 2077 » vous invite à faire une escapade à travers les États-Unis post-apocalyptiques, et vous pouvez maintenant faire installer Sam le bras robotique de Johnny Silverhand. Les lunettes de soleil de la rock star, les cyber modifications du contour des yeux et les nouveaux hologrammes de Night City sont également disponibles en tant qu’articles cosmétiques, comme le rapporte l’IGN.

Cyber-cosmétiques et nouvelles fonctionnalités de jeu

Une autre nouveauté est une fonction de piratage pour le robot scanner Odradek de Sam: il peut désormais paralyser à distance les véhicules, assommer les adversaires et désactiver les scanners du MULE. De plus, il devrait y avoir de nouvelles missions dans le jeu que vous pourrez choisir parmi des personnages du monde de « Cyberpunk 2077 ». Plus de détails sur les commandes ne sont pas encore connus.

Collaboration exclusive PC

Le crossover entre « Death Stranding » et « Cyberpunk 2077 » est disponible exclusivement dans la version PC de « Death Stranding ». Il est actuellement encore difficile de savoir si la version PS4 bénéficiera à l’avenir d’une mise à jour qui y incorporera également le contenu – du moins, cela n’a pas été annoncé.

La coopération entre les deux jeux n’est pas totalement surprenante: Hideo Kojima, directeur du jeu de « Death Stranding », est déjà sur la route en tant que PNJ dans « Cyberpunk 2077 ».