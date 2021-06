Naviguez dans les profondeurs du cerveau avec la carte Google et Harvard la plus précise jamais créée

C’est 1,4 pétaoctet pour une petite fibre dans notre cerveau. La carte couvre un millimètre cube de tissu, mais comprend des millions de fragments de neurones, 130 millions de synapses et 104 cellules, en plus de milliers de structures et de connexions. Il est la carte la plus précise d’une partie de notre cerveau jamais créée, surpassant largement les autres cartes 3D de notre cerveau. Et la meilleure chose est qu’il est interactif et que nous pouvons naviguer à travers lui.

La carte « H01 dataset » a été créée par l’équipe d’intelligence artificielle de Google en collaboration avec le laboratoire Lichtman de l’Université Harvard. Utilisation de la microscopie électronique à une résolution de 4 nanomètres toute la structure du tissu cérébral a été reconstruite. Le résultat est une carte avec un niveau de détail épouvantable qui nous permet de plonger dans les profondeurs de notre cerveau comme jamais auparavant et d’apprécier à quel point cela peut être complexe.

Observer la connexion synaptique dans un détail jamais atteint

A travers un site internet dédié qui intègre l’interface Neuroglancer, il est possible de naviguer et de se déplacer sur cette carte. H01 est le plus grand échantillon de tissu cérébral, pas seulement humain, mais de toutes les espèces. C’est aussi le première carte pour étudier la connectivité synaptique, qui englobe plusieurs types de cellules.

L’échantillon de tissu a été donné de façon anonyme par les patients qui a subi une intervention chirurgicale pour traiter l’épilepsie au Massachusetts General Hospital de Boston (MGH).

Le cortex cérébral analysé est un couche de surface qui joue un rôle important dans la réflexion, la mémoire, la perception, le langage ou l’attention, c’est-à-dire dans les fonctions cognitives les plus complexes. À l’heure actuelle, le comportement de cette région au niveau macroscopique est très étudié, mais l’organisation des cellules au niveau individuel et la connexion synaptique sont des terrains pratiquement inexplorés. Quelque chose que cette carte veut aider à améliorer.

Les résultats de l’analyse microscopique sont 225 millions d’images 2D, que Google a converties en carte 3D. Une carte qui nous permet d’observer différents composants du cerveau comme les vaisseaux sanguins, les axones des neurones ou les dendrites.

Si une si petite section occupe 1,4 pétaoctet (≈1 400 000 Go), imaginez ce qu’un cerveau entier pourrait accomplir. Google explique qu’il s’agit d’un défi technique, puisque la zone analysée ne représente qu’un millionième du volume du cerveau humain. Même un cerveau de souris plus petit pourrait dépasser un exaoctet d’informations à ce niveau de détail.

