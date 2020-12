The Witcher: Voici le casting de la saison 2 – acteurs et tous les nouveaux arrivants

Le tournage dure depuis plusieurs mois 2ème saison de Le sorceleur. La série Netflix doit faire face à des revers encore et encore tournage interrompu accepter, mais la liste des acteurs de la nouvelle saison est de plus en plus complète.

Les lecteurs du Livre basé sur Andrzej Sapkowski si certains des noms de la distribution vous semblent familiers, mais les joueurs du CD Projekt RED-Games pourraient également reconnaître l’un ou l’autre personnage.

Le casting dans The Witcher: Saison 2

Outre les trois personnages principaux Geralt de Rivia (Henry Cavill), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) et Cirilla Riannon (Freya Allan) semble célébrer quelques nouveaux visages ici. Nous listerons les personnages connus jusqu’à présent et leur distribution.

Pour qu’il n’y ait pas de confusion: Certains des titres de rôle ne sont actuellement connus que comme masquer les alias utilisé pour la phase de coulée et sont ici italique écrit.

Dès que d’autres personnages et leurs acteurs seront connus, nous mettrons bien sûr à jour cette liste de distribution en conséquence. Jusque-là, nous n’avons qu’à faire la même chose et jusqu’à la sortie de la nouvelle saison en Année 2021 grattant nerveusement ses sabots.

Ou tu lèves les yeux notre page thématique arrêtez-vous et découvrez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les deux premières saisons de « The Witcher ». Alternativement, il y a aussi la sortie de The Witcher: Nightmare of the Wolf sur, la série animée de la franchise Witcher.

