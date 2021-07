De quoi parlent les paroles d’Ocytocine de Billie Eilish ? Le sens expliqué

Que signifient les paroles d’Ocytocine de Billie Eilish ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chanson Happier Than Ever.

Les fans de Billie Eilish, notre temps est maintenant. Plus heureux que jamais est sorti dans le monde entier et tout le monde vit déjà pour ses paroles d »Oxytocin’.

Aujourd’hui (30 juillet) marque la sortie du deuxième album studio de Billie Eilish Plus heureux que jamais. Décrivant le projet sur les réseaux sociaux, Billie a révélé: « C’est ma chose préférée que j’ai jamais créée et je suis tellement excitée et nerveuse et JE VAIS que vous l’entendiez. Je ne peux même pas vous le dire. » Le nouveau LP comprend 16 titres, dont les tubes « Therefore I Am » et « Your Power ».

Naturellement, les fans sont obsédés par les nouvelles chansons et les gens le perdent à cause de ‘Oxytocin’ et de la signification qui se cache derrière.

Que signifie ocytocine ? De qui parle l’ocytocine ?

Paroles de Billie Eilish Oxytocin: Signification expliquée. Photo : Kelia Anne MacCluskey pour Darkroom Records, @billieeilish via Instagram

L’ocytocine est une hormone. Selon You and Your Hormones, l’ocytocine « agit sur les organes du corps (tels que le sein et l’utérus) et en tant que messager chimique dans le cerveau, contrôlant les aspects clés du système reproducteur, y compris l’accouchement et l’allaitement, et les aspects du comportement humain. « . Il est également libéré dans la circulation sanguine en réponse à la fois à l’amour et au sexe.

Décrivant la nouvelle chanson, Rolling Stone a écrit: « ‘Oxytocin’, du nom de l’hormone libérée dans le sang en raison de l’amour ou de l’accouchement, la fait se demander ‘Que diraient les gens s’ils écoutaient à travers le mur?’ sur un rythme élancé. [The track looks] à la romance et aux relations sexuelles à travers l’objectif d’une personne très célèbre essayant d’avoir les deux sous le radar. »

Dans le deuxième couplet, Billie chante : « Je ne peux pas le reprendre une fois qu’il a été mis en mouvement / Tu sais que j’ai besoin de toi pour l’ocytocine / Si tu as du mal à avaler / Je peux desserrer ton col / Parce que comme tant que tu respires encore / Ne pense même pas à partir. » Billie chantonne aussi : « Je veux te faire du mal / je veux te faire crier », dans le post-refrain.

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas exactement sur qui Billie chante.

Billie Eilish – Paroles de « Ocytocine »

VERSET 1

Je ne peux pas le reprendre une fois qu’il a été mis en mouvement

Tu sais que j’aime le frotter comme une lotion

Si vous ne priez que le dimanche

Pourriez-vous venir chez moi lundi ?

Parce que j’aime faire les choses que Dieu fait

Et s’améliorer si elle nous a vu

PRÉ-CHOEUR

Elle ne pouvait pas détourner le regard, détourner le regard, détourner le regard

Elle voudrait s’impliquer, s’impliquer, s’impliquer

Et que diraient les gens, les gens disent, les gens disent

S’ils écoutent à travers le mur, le mur, le mur ?

REFRAIN

Je peux le voir clair comme le jour

Tu n’as pas vraiment besoin de prier

Je veux voir ce que tu peux prendre

Tu devrais vraiment fuir

POST-CHOEUR

Je veux te faire du mal (à toi)

je veux te faire crier

Je veux te faire du mal

Je ne veux pas bien te traiter

VERSET 2

Je ne peux pas le reprendre une fois qu’il a été mis en mouvement

Tu sais que j’ai besoin de toi pour l’ocytocine

Si vous avez du mal à avaler

Je peux desserrer ton col

Parce que tant que tu respires encore

Ne penses-tu même pas à partir

PRÉ-CHOEUR

Je veux détourner le regard, détourner le regard, détourner le regard

Un peu envie de s’impliquer, impliqué, impliqué

Et que diraient les gens, les gens disent, les gens disent

S’ils écoutent à travers le mur, le mur, le mur ?

REFRAIN

Je peux le voir clair comme le jour

Tu n’as pas vraiment besoin de prier

Je veux voir ce que tu peux prendre

Tu devrais vraiment fuir

D’autres seraient restés

Les autres n’obéissent pas

Toi et moi c’est pareil

Tu devrais vraiment fuir

POST-CHOEUR

Mauvaises choses

Je veux te faire du mal

je veux te faire crier

Je veux te faire du mal

Je ne veux pas bien te traiter

