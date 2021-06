Tom Holland 5 faits que vous ne saviez probablement pas

Tous les acteurs qui ont joué un rôle dans Marvel sont entrés dans l’histoire pour avoir fait partie de l’une des plus grandes franchises au monde. Mais, même ainsi, beaucoup d’entre eux étaient déjà de grandes stars internationales avant de se lier aux Avengers, sauf bien sûr, Tom Holland, le plus jeune super-héros à venir en studio pour incarner Peter Parker dans les nouveaux films de Spiderman.

Tom Holland filme le dernier film de Spiderman. Photo : (@tomholland2013)

Au-delà de ça Tom Holland Il a suivi une formation d’acteur et de danseur dès son plus jeune âge et a réalisé différents longs métrages avant d’être choisi pour Spiderman, c’est son arrivée dans le MCU qui l’a catapulté vers une renommée internationale. Avec seulement 19 ans et tout un chemin à parcourir, la première fois qu’il est apparu à côté des jalons du cinéma, c’était dans Captain America : guerre civile où il a été recruté par Tony Stark, c’est-à-dire Robert Downey Jr pour être à ses côtés dans le combat contre l’équipe du Capitaine Aérica (Chris Evans).

A tel point qu’à partir de ce moment en 2015, l’acteur d’origine britannique a multiplié ses followers et est même devenu le héros préféré des nouvelles générations. Bien qu’il ait souvent été comparé à Tobey Maguire et Andrew Garfield, ses prédécesseurs, il a réussi à donner au personnage un air plus détendu et plus jeune, l’amenant ainsi à être en phase avec l’époque puisque, également, les réseaux sociaux ont été inclus.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, après avoir démontré ses prouesses d’acteur dans la franchise, Holland a commencé à être l’un des interprètes les plus recherchés par les producteurs au point qu’aujourd’hui, il a plus d’un film en tant que protagoniste. C’est pourquoi, tout comme les fans de Spiderman ne cessent de grandir, ceux qui commencent à le connaître à travers d’autres films font de même.

Et, c’est pour cette même raison que, tout comme cela arrive aux grandes stars d’Hollywood, Google l’a déjà inclus dans son algorithme typique et a collecté les cinq questions les plus répétées sur Tom Holland. En fait, bien que l’artiste n’ait pas pu y répondre, à partir de Spoiler, nous vous révélons tout ce que vous devez savoir.

Les 5 questions les plus recherchées sur Tom Holland sur Google :

1. Comment contacter Tom Holland ?

Malgré le fait qu’il n’y ait pas de réponse à cela, puisqu’il est généralement très secret quand il s’agit de sa vie privée, la question est de savoir comment les fans peuvent faire pour remettre des lettres ou même lui demander un autographe.

2. Qu’est-ce que Tom Holland aime ?

Cette question fait référence aux sports dont l’acteur se déclare fan. Et, la réponse est simple puisqu’il les poste habituellement sur Instagram : tennis, basket et, surtout, golf.

3. Quel âge a Tom Holland ?

La réponse à cette question change chaque 1er juin de chaque année. C’est que, à cette date, en 1996, l’acteur est venu au monde au Royaume-Uni. A tel point qu’il a actuellement 25 ans.

4. Combien de langues Tom Holland parle-t-il ?

Il n’en parle qu’un et c’est sa langue maternelle : l’anglais britannique. Son accent d’Angleterre est très perceptible, surtout lorsqu’il est avec, par exemple, son compatriote Marvel, où la façon de parler d’un Américain et d’un Britannique est très différente.

5. Combien de frères et sœurs Tom Holland a-t-il ?

Holland est issu d’une famille nombreuse qui, d’après ce qu’il montre, est très proche. Fils de Dominic Holland et de Nicola Elizabeth Frost, il a trois jeunes frères : Harry et Sam (jumeaux) et le plus jeune, Paddy.