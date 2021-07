Lizzo est-elle enceinte de Chris Evans ? Ceci dit le chanteur

Chris Evans est devenue l’une des célébrités les plus appréciées des fans de l’univers cinématographique Marvel, et bien qu’aujourd’hui elle ne fasse plus partie de la franchise depuis Avengers : Fin de partie, son héritage Captain America perdure plus que jamais. Étant une personnalité publique, il est courant qu’elle soit liée à diverses questions, mais Dans les dernières heures, la chanteuse Lizzo a fait une révélation : Êtes-vous enceinte de lui ?

Ce n’est pas la première ou la deuxième fois que ces artistes se croisent, il y a donc une relation qui s’est imposée sur les réseaux sociaux. En juin 2019, le chanteur de Steve Rogers a retweeté une vidéo du rappeur quand j’étais enfant avec le commentaire suivant : « Cette fille est beaucoup plus cool que je ne pourrais jamais l’être », auquel elle a rapidement répondu : « Wow, épouse-moi ».

En avril de cette année, ils se sont à nouveau rapprochés lorsque la femme de 32 ans a posté une vidéo TikTok dans laquelle elle montre qu’elle a envoyé un message à Evans: « Ne prenez pas et n’envoyez pas de messages directs, à des fins légales, c’est une blague ». À sa surprise, il a commencé à la suivre et a répondu: « Il n’y a pas de honte à avoir un DM ivre. Dieu sait que j’ai fait pire dans cette application lol », faisant référence au moment où il a mis en ligne une vidéo intime par accident.

Cette drôle d’histoire n’a pas de fin, puisque dans les dernières heures le gagnant du Grammy a lancé une confession inattendue : « C’est quelque chose que j’ai vraiment essayé de garder personnel et privé juste entre moi et le père de mon fils, mais puisque nous diffusons toutes les rumeurs aujourd’hui … Nous aurons un peu d’Amérique! ». Ceux qui sont proches de son contenu, savent qu’il s’agit en fait d’une blague.







Cependant, cela ne signifie pas que Lizzo est amoureux de Chris, et l’a déjà déclaré précédemment : « Je sais que je ne pourrai pas l’épouser, et honnêtement, ça fait mal au cœur parce que bon sang… c’est une race rare… sans comparaison. Il n’y a personne comme lui. ». Jusqu’au moment Evans Il n’a pas répondu à la blague, mais ses fans l’ont reprise et l’ont reprise en écho sur les réseaux en riant pour un autre épisode de ce roman virtuel.