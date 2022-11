De quoi parle « Yellowstone » et comment regarder la saison 5

Bientôt, « Yellowstone » sera de retour sur le petit écran avec son cinquième saison. La série avec Kevin Costner est devenue l’un des meilleurs paris de primordial.

L’émission de télévision, créé par Taylor Sheridan et John Linsona commencé en 2018 avec le conflit sur la frontière entre l’un des plus grands ranchs du pays, une réserve indienne et le parc national de Yellowstone.

L’histoire, la style néo western et le casting – qui comprend des acteurs bien connus tels que Luke Grimes, Wes Bentley, Kelly Reilly, Cole Hauser et Q’Orianka Kilcher– ont réussi à conquérir le public et à renouveler la série pour une cinquième saison.

DE QUOI PARLE LA SAISON 5 DE « YELLOWSTONE » ?

La saison 5 de « Yellowstone » continue avec la famille Dutton et leur soif de pouvoir. Cette nouvelle édition débute avec la prestation de serment de John Dutton (Kevin Costner) en tant que gouverneur de l’état du Montanavous devrez donc continuer à affronter le chaos, les ennemis et la « guerre » qui s’ensuit.

John Dutton III remporte les élections de l’État du Montana dans la saison 5 de « Yellowstone » (Photo : Paramount Global Distribution Group)

L’un des événements les plus importants qui se sont produits à la fin de la saison 4 – et qui aura sûrement un impact sur cet épisode – a été que Jamie a assassiné son père biologique et Beth (Kelly Reilly) a pu le photographier disposer du cadavre. Cela pourrait être un outil que sa sœur et son père adoptif utilisent pour le contrôler.

En outre, Beth pourrait l’utiliser pour se venger de Caroline WarnerPDG de Market Equities, qui l’a licenciée pour avoir joué un rôle d’espionne la saison dernière.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « YELLOWSTONE » SAISON 5

COMMENT REGARDER LA SAISON 5 DE « YELLOWSTONE » ?

La La saison 5 de « Yellowstone » arrive bientôt sur Paramount+ils auront donc besoin d’un abonnement sur la plateforme pour y accéder.

Dans Aux États-Unis, la série arrivera ce dimanche 13 novembre 2022. Dans le cas de Amérique latinela cinquième saison de « Yellowstone » sera disponible à partir de 11 décembre de la même année.