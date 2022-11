Kelly Reilly de Yellowstone taquine la saison 5: « C’est sombre, brutal et désespéré »

Kelly Reilly parvient à voler chaque scène dans laquelle elle se trouve en tant que Beth Dutton dans Yellowstone. L’actrice joue la fille unique de la famille Dutton, et elle a fait tout ce qu’il fallait pour garder le ranch de son père ensemble. « C’est la seule constante dans la vie. Vous construisez quelque chose qui en vaut la peine, quelqu’un va essayer de le prendre », a déclaré le personnage de Kevin Costner, John Dutton, dans la saison 2. Malheureusement, les mots ont sonné vrai au cours des quatre saisons, car la famille peut ‘ t semble échapper aux ennuis.





Beth est au centre de tout cela, s’occupant personnellement de la plupart des challengers qui souhaitent prendre le contrôle de Yellowstone, même si cela n’a pas été facile. Lors de la finale de la saison 3, une bombe est envoyée au bureau de Beth, et bien qu’elle survive, elle est gravement blessée. Ce n’est qu’un des nombreux problèmes auxquels le personnage a été confronté, et Reilly dit qu’il y a bien plus en réserve pour le personnage dans la saison 5. L’actrice s’est récemment entretenue avec Entertainment Weekly avant la sortie de la cinquième saison et a donné aux fans quelques choses à espérer. .

« Cette saison, vous pouvez voir tout cela arriver à un point critique. Le combat vient de toutes les directions. Beth ressemble plus à un animal sauvage cette saison que jamais. Quand j’ai lu les scripts, cela m’a fait réfléchir [that] elle a, pour la première fois, peut-être peur de le perdre pour [her dad]. C’est sombre, brutal et désespéré – gagner du pouvoir, le perdre, se défendre et se battre. C’est sanglant et parfois beau dans la façon dont cela les brise en eux-mêmes. »

Les fans verront le retour de Kevin Costner (John Dutton), Luke Grimes (Kayce Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton) et Cole Hauser (Rip Wheeler) quand Yellowstone Première de la saison 5 pour Paramount le 13 novembre.





de Yellowstone Préquelle, 1923arrive sur Paramount peu après la saison 5

Paramount+

Yellowstone est rapidement devenue une franchise à succès depuis le début de la série en 2018. Un spin-off, intitulé 1883, est arrivé en décembre 2021, recevant des critiques fantastiques de la part des critiques et du public. Maintenant, le créateur Taylor Sheridan continuera avec Yellowstone les préquelles de la dernière série, 1923.

Le spectacle met en vedette Harrison Ford et Helen Mirren dans les rôles principaux de Jacob et Cara Dutton. Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale et Marley Shelton complètent le casting de la préquelle. Le synopsis officiel de 1923 se lit comme suit : « Les Dutton sont confrontés à une nouvelle série de défis au début du 20e siècle, notamment la montée de l’expansion occidentale, la prohibition et la Grande Dépression. »

1923 semble être encore une autre entrée primée dans le Yellowstone franchise, donnant au public quelque chose à attendre alors que la seconde moitié de la saison 5 continue de se dérouler. Yellowstone diffusera sept épisodes dans la première partie de la saison, se terminant le 18 décembre. 1923 sera présenté en première le même soir, exclusivement sur Paramount +.