Les prochains projets de Harry Styles au cinéma

CINÉMA

Avec l’arrivée de Don’t Worry Darling sur HBO Max et My Policeman sur Prime Video, les fans se demandent quelle est la suite de la carrière de l’artiste britannique. Reviendra-t-il dans Marvel pour Eternals 2 ?

© GettyHarry Styles a créé My Policeman sur Prime Video.

La course de Harry Styles Il a fait volte-face puisque, en plus de s’éblouir dans l’industrie musicale, il s’est impliqué dans des projets cinématographiques. Après sa participation à dunkerque de Christopher Nolan en 2017, l’artiste britannique a été convoqué pour faire la une des productions en grand. Il a ainsi réussi à s’imposer comme l’une des promesses d’Hollywood. Quelle est la prochaine étape de votre carrière ?

Son travail sur le film de la Seconde Guerre mondiale a montré que l’ancien One Direction s’intéressait clairement aux nouvelles disciplines. C’est ainsi qu’il faisait partie de ceux qui étaient considérés comme les vedettes Elvis, le biopic du King of Rock and Roll qui a finalement catapulté Austin Butler sous la direction de Baz Luhrmann. Mais Styles n’était pas loin derrière et rejoignait trois autres films attendus.

Tout d’abord, il a eu une brève participation à la scène post-générique de Éternels, la bande de Marvel Studios qui a été créée en 2021 et qui le présentait comme Eros / Starfox, un personnage connu pour être le frère du grand méchant Thanos. De plus, cette année, il a joué dans deux nouveaux longs métrages : Ne t’inquiète pas chérieavec Florence Pugh qui est maintenant disponible sur HBO Max, et mon policieren collaboration avec David Dawson et Emma Corrin qui fait partie du catalogue Prime Video.

+ Quels sont les prochains films Harry Styles ?

Compte tenu de ses débuts chez Marvel, tout indiquerait que Harry Styles pourrait apparaître dans un nouvel opus de Éternels. En dialogue avec Dazed, il a assuré : «Je ne suis qu’à la fin. Mais qui n’a pas grandi en voulant devenir un super-héros ? Ce fut une expérience formidable et je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler avec la réalisatrice Chloé Zhao.”. Ce ne serait pas son seul projet ! De plus, il se murmurait qu’il pourrait apparaître dans l’une des séries de la franchise. guerres des étoiles et un film intitulé Plus rapide, moins cher, meilleur avec Brad Pitt.

Qu’y a-t-il de vrai dans tout cela ? Styles lui-même a assuré dans un dialogue avec Rolling Stone : «Je ne peux pas imaginer faire des films pendant un moment. C’est la première fois que j’entends parler de la rumeur Star Wars. C’est faux je suppose”. Cependant, il n’exclut pas d’assumer de nouveaux rôles : «Je pense qu’il y aura un moment où je voudrai revenir à la comédie. Mais quand vous faites de la musique, il se passe quelque chose. C’est vraiment créatif, et ça nourrit les choses. Une grande partie du jeu consiste à ne rien faire, à attendre. Si c’est le pire, alors c’est du bon travail. Mais je ne trouve pas cette section satisfaisante. J’aime le faire sur le moment, mais je ne pense pas le faire beaucoup”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂