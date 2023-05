« Je résoudrai ton problème » : quand Steve Jobs a payé 100 000 dollars pour le logo d’une de ses entreprises (sans se plaindre)

Steve Jobs était un homme d’affaires très particulier. Selon la personne à qui vous demandez, ils vous diront qu’il était un visionnaire persistant et un innovateur, un leader charismatique et controversé, ou Une combinaison de ces caractéristiques et d’autres qui définissaient sa curieuse personnalité.

Ce que nous savons, d’après les faits qui ont été publiés, c’est qu’il avait une capacité extraordinaire à persuader les gens et, presque toujours, a essayé de faire avancer les choses à sa manière. Cependant, comme le disent nos confrères d’Applesfera, cela n’a pas toujours été le cas.

La solution à un problème qui a coûté 100 000 €

Au milieu des années 1985, Jobs a quitté Apple. L’homme d’affaires était En dehors de l’entreprise qu’il avait lui-même fondé avec Steve Wozniak et Ron Wayne. Cependant, il avait fondé une nouvelle société appelée « Next », qui faisait ses premiers pas.

Le projet visait à vendre des postes de travail destinés au domaine éducatif et non aux utilisateurs généraux (façon de ne pas intervenir dans les affaires d’Apple). Mais, en même temps, je voulais qu’il ait un logo aussi identifiable et unique que celui d’Apple.

Selon le récit de Walter Isaacson dans la biographie de l’homme d’affaires, Jobs voulait un logo de haute qualité et de haut niveau. Pour y parvenir, il n’a pas eu de meilleure idée que se tourner vers paul randl’un des créateurs de logos d’entreprise les plus en vue de l’époque.

L’homme était à l’origine de logos aussi célèbres que ceux du magazine Esquire, de la société informatique IBM, de la chaîne de télévision américaine ABC et du service de messagerie UPS. À l’époque, selon Jobs, il était le professionnel idéal pour créer le logo de sa nouvelle société Next, mais un gros problème s’est rapidement posé.

Le logo NeXT et un conflit d’intérêt potentiel avec IBM

Rand avait créé le logo IBM, donc le fait que le designer travaillait pour Apple pouvait générer un conflit d’intérêts puisqu’il s’agissait de deux entreprises de même catégorie. Avant que Rand ne puisse déménager, IBM devait donner son feu vert.

C’est dans ce genre de moments que Jobs s’est démarqué. L’homme d’affaires a remué ciel et terre pour convaincre le géant de l’informatique. Dans un premier temps, il a essayé de contacter par téléphone John Akers, le chef de l’entreprise, mais sans succès.

Sur son insistance, il a réussi à parler avec le vice-président d’IBM, Paul Rizzo, qui après quelques jours est arrivé à la conclusion qu’essayer de résister à la demande de Jobs était une perte de temps. Ainsi, IBM a donné le feu vert à Rand pour travailler pour Next.

Prochaine station

Avec cette première victoire, Jobs a rencontré Rand et lui a demandé de lui donner plusieurs options parmi lesquelles choisir. La réponse du designer a été directe et énergique : « Je résoudrai votre problème et vous me paierez. Vous pouvez utiliser ce que je produis ou non, mais je ne présenterai pas plusieurs options, et dans tous les cas vous me paierez.

Rappelons que le cofondateur d’Apple se caractérisait par son imprévisibilité. Il pourrait rejeter complètement le comportement de Rand ou être ravi. Dans ce cas, ce dernier s’est produit. Selon Isaacson, Jobs se sentait identifié avec ce raisonnement. Pour lui, il avait affaire à une personne avec un « extérieur dur » avec une image curieuse qui était « comme un ours en peluche » à l’intérieur.

La somme d’argent que Jobs a dû débourser n’était cependant pas négligeable. Bien que ce ne soit pas une fortune, c’était 100 000 € qu’il devait payer, qu’il apprécie ou non le travail de Rand. Donc, comme on dit, l’homme d’affaires a accepté et Rand a présenté sa proposition deux semaines plus tard.





Le cahier de conception comportait plusieurs pages décrivant le processus que le concepteur avait suivi jusqu’au logo final trouvé sur la dernière page. Qu’y avait-il alors ? Un cube incliné d’aspect informel dont le mot Next était divisé en deux lignes et la lettre « e » était en minuscule.

Jobs se leva de table et serra Rand dans ses bras. Il est d’accord avec la proposition presque dans son intégralité. Il n’était pas d’accord avec l’idée d’utiliser une couleur plus vive dans le « e » du logo. Le designer talentueux (et têtu) a répondu : « Je fais ça depuis cinquante ans et je sais ce que je fais. Étonnamment, Jobs l’a accepté et n’a pas insisté.

Comme vous pouvez l’imaginer, le travail de Rand est devenu le logo officiel de NeXT (qui comportait un « e » minuscule). Malheureusement, les performances de l’entreprise étaient loin d’être idéales et ses produits étaient décevants sur le plan commercial, mais son essence était une grande ressource pour Apple, qui l’a rachetée en 1997 et a marqué le retour de Jobs dans la société Cupertino.

Images : Bernard Gotfryd (La Bibliothèque du Congrès des États-Unis) | Manzane (Wikimédia Commons)