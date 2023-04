Bilan de Sweet Tooth, la série qui revient sur Netflix avec une saison 2 qui élargit avec succès l’univers du garçon cerf

L’avantage de créer une série avec des enfants comme protagonistes est qu’après tout, ils génèrent toujours de la tendresse et de l’empathie. Mais, il y a des cas qui partent de cette simple étape pour montrer un autre regard et cela se produit avec gourmand. Dès la première édition, on découvre ces enfants hybrides habitués à vivre à l’écart par peur, essayant ainsi de jouer avec l’émotion et la sensibilité du spectateur.

Cependant, maintenant Netflix a redoublé la mise avec la deuxième saison de gourmand. La série est revenue sur la plateforme aujourd’hui 27 avril et, bien qu’elle fasse partie de l’endroit où la première est restée : avec Gus piégé par le général Abbot avec les autres hybrides, se concentre désormais sur la maturité et la survie. Et c’est précisément ce qu’il y a de plus fascinant dans ces nouveaux épisodes.

Avec cette composante familiale, parfaitement encadrée par la voix off de James Brolin, et la relation que les hybrides encadrent en se sentant faire partie du même groupe alors qu’ils sont à l’extérieur, Big Guy et Aimee cherchent un moyen de les sauver, gourmand conserve son essence. Mais la vérité est que maintenant le scénario élève le niveau de son histoire avec un fondement qui ne s’enfuit jamais : la recherche de la liberté.

Cependant, pour cela, les protagonistes font face à des dangers, des aventures et de nouvelles personnes qui changent tout dans leur vie. C’est là, justement, que la série parvient à s’évader du plan typique de tendresse et d’empathie envers les personnages.. Malgré le fait que, à tout moment, il est évident qu’ils sont des enfants qui jouent à un merveilleux jeu d’aventure, leur travail d’équipe est si intense qu’il fait de la série l’une des meilleures, jusqu’à présent, du genre fiction..

De plus, l’une des meilleures choses à propos de gourmand, et qu’il soutient dès sa première partie, est qu’il saisit deux réalités contrastées. D’un côté, il y a ces moments qui encadrent Gus et ses compagnons, de l’autre, il y a le passé, le début du virus et la réalité de Pajarita. Bien que, dans cette saison, ils exploitent beaucoup plus ce mouvement pour finalement souligner l’importance du protagoniste dans l’histoire.

Mais ce n’est pas tout, car même si gourmand C’est, sur le plan émotionnel et scénaristique, une œuvre immense dans le monde des séries, elle a aussi une combinaison qui la rend idéale. Encore une fois, la prestation de Christian Convery n’est pas à négliger, l’interprète de Gus, malgré son jeune âge, sait se faire remarquer dans toutes ses scènes. Du coup c’est un garçon qui cherche sa liberté, mais il sait aussi devenir un garçon de 9 ans qui s’amuse tout simplement.

Avec le parcours personnel de son personnage, il guide non seulement toute l’intrigue, mais indique également clairement qu’il est un acteur qui a un avenir prometteur devant lui. De plus, comme si cela ne suffisait pas, en ce qui concerne la chose technique, gourmand C’est une réussite à tous points de vue. Non seulement il a le son approprié, mais aussi sa photographie.

Les couleurs vives avec lesquelles il a toujours été capturé sur Netflix et qui sont maintenues dans cette deuxième saison lui donnent cette touche de conte de fées, mais ils savent aussi combiner l’éclairage pour que, le cas échéant, il cadre son côté fantastique, aventure ou action. En même temps, les nouveaux ajouts étaient ce qu’il fallait pour que l’histoire puisse faire face à un côté complètement différent.

C’est-à-dire, avec de belles performances, une production derrière qui court de ce qui est typique de Netflix et un protagoniste sublime, gourmand est revenu avec style. Mais, la chose la plus charmante à propos de la série est qu’elle ne perd pas de vue, mais elle sait toujours comment faire jouer les enfants dans une aventure et rechercher la liberté en même temps.

