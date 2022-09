Le prochain Galaxy S23 de Samsung aura la même taille d’affichage et la même résolution que le Galaxy S22

12 septembre 2022 14:12:32 IST

Le prochain appareil de Samsung qui a beaucoup de monde doit être la série Galaxy S23. À chaque itération, Samsung repousse les limites et de loin, de ce que devrait être un véritable produit phare. Cependant, il semble que cette année, la prochaine série Galaxy S23 ne verra que quelques mises à niveau incrémentielles.

La série Galaxy S23 ne verra aucune mise à niveau majeure de son écran, du moins en termes de taille et de résolution par rapport à la série Galaxy S22 actuelle, et les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra partageront leur taille et leur écran central. spécifications en commun avec la gamme Galaxy S22 existante

Le Galaxy S22 comportait un écran FHD de 6,1 pouces. Le Galaxy S22+ est livré avec un écran FHD de 6,6 pouces. Enfin, le Galaxy S22 Ultra proposait un écran QHD de 6,8 pouces. La série S23 continuera avec les mêmes écrans, et seul le S23 Ultra recevra un écran QHD.

Les affichages font cependant un saut générationnel. La série S23 obtiendra ses écrans de la même source qu’Apple – Samsung eux-mêmes. En conséquence, la nouvelle série S23 recevra d’autres mises à jour de fonctionnalités qui la distingueront de la génération précédente.

Par exemple, la série Samsung Galaxy S 23 aura des écrans beaucoup plus lumineux, pouvant atteindre 2000 nits, tout comme la série iPhone 14. En comparaison, le S22 Ultra actuel a une luminosité maximale de 1 200 nits dans son mode extérieur « haute luminosité ».

Les rumeurs suggèrent également que l’appareil aura un écran plus plat et supprimera lentement le concept d’écran incurvé, afin de mieux emballer les composants internes du téléphone.

Dans d’autres aspects également, le S23 ultra ne verra que des mises à niveau mineures. On dit que le système de caméra est le même, la plupart du travail et du développement étant concentrés sur le côté logiciel des choses. La capacité de la batterie est également susceptible d’augmenter un peu puisque les appareils deviennent un peu plus grands par rapport à leurs itérations précédentes.

Le plus grand changement, cependant, doit être le fait que Samsung utilisera le même SoC Snapdragon dans presque toutes les régions, grâce à un nouveau partenariat que Samsung a signé avec Qualcomm.

