De quoi parle « mercredi », combien de chapitres a-t-il et comment regarder la série Merlina Addams sur Netflix

Une nouvelle comédie d’horreur est arrivée sur Netflix. C’est « Mercredi »série réalisée par Tim Burton et qui raconte les aventures de Merlina, l’une des membres de La famille Adams (La famille Addams).

La production, intitulée « Mercredi » en Espagne, est dirigé par Jenna Ortega et doit Catherine Zeta Jones, Luis Guzman et Gwendoline Christie dans les seconds rôles.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ? Dans les lignes qui suivent, découvrez de quoi il s’agit « Mercredi »combien de chapitres il a et comment regarder la série merlin addams de Netflix.

DE QUOI PARLE « MERCREDI » ?

« Mercredi » c’est un retombées de « La famille Addams » et apparaît comme un comédie mystère surnaturel La série se concentre sur le personnage de merlin adamslors de son séjour au Académie Plus Jamais.

Notre protagoniste est décrit comme « Intelligent, sarcastique et un peu mort à l’intérieur. » En ce sens, il cherchera à développer ses capacités psychiques, ainsi qu’à résoudre un mystère qui impliquait ses parents il y a 25 ans.

Tout cela en déjouant une série de meurtres et en se faisant de nouveaux amis (et ennemis) à l’école.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE « MERCREDI »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « MERCREDI » ?

La série « mercredi » de Netflix Il compte 8 chapitres au total. Ensuite, nous vous révélons le nom de chacun d’eux.

« L’enfant du mercredi est plein de malheur » « Malheur est le nombre le plus solitaire » « Ami ou Malheur » « Malheur quelle nuit » « Vous récoltez ce que vous avez mal » « Quid Pro Malheur » » Si vous ne pleurez pas maintenant « « Un meurtre de malheurs »

La série « Wednesday » met en vedette Jenna Ortega (Photo : Netflix)

QUAND ET À QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE « WEDNESDAY » ?

« Mercredi » il a été créé mercredi 23 novembre 2022 dans Netflix un 3 h (ET), 12 h (PT) et 8 h (BST).

Selon ces créneaux horaires, voici les heures précises pendant lesquelles vous pourrez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Bolivie: 03h00.

03h00. Paraguay : 03h00.

03h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

Jenna Ortega dans le rôle de Wednesday Addams avec Issac Ordonez dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « MERCREDI » ?

« Mercredi » Il est disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Études du mercredi à l’Académie Nunca Más (Photo: Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MERCREDI »

Jenna Ortega comme mercredi Addams / Merlina Addams / mercredi Addams

Gwendoline Christie comme Larissa Weems

Riki Lindhome dans le rôle du Dr Valerie Kinbott

Jamie McShane comme shérif Donovan Galpin

Hunter Doohan dans le rôle de Tyler Galpin

Percy Hynes White dans le rôle de Xavier Thorpe

Emma Myers comme Enid Sinclair

Joy Sunday en tant que Bianca Barclay

Georgie Farmer dans le rôle d’Ajax Petropolus

Naomi J.Ogawa comme Yoko Tanaka

Christina Ricci dans le rôle de Marilyn Thornhill

Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams

Luis Guzman comme Gomez Addams

Isaac Ordonez comme Périclès

Vérifiez plus de détails sur les protagonistes de l’histoire dans cette note.

Catherine Zeta-Jones comme Morticia, Jenna Ortega comme mercredi, Luis Guzman comme Homer et Issac Ordonez comme Périclès dans « Wednesday » (Photo : Netflix)

FICHE TECHNIQUE DU « MERCREDI »

Titre original : Mercredi

Année : 2022

Pays : États-Unis

Réalisateur : Alfred Gough (Créateur), Miles Millar (Créateur), Tim Burton

Scénario : Alfred Gough, Miles Miller

Personnages originaux : Charles Addams

Entreprises : Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Distributeur : Netflix

L’affiche de la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MERCREDI »

QUI EST JENNA ORTEGA ?

La jeune actrice, bien qu’elle soit née en Californie, est d’origine portoricaine et mexicaine. Sa famille est très nombreuse puisqu’elle est la quatrième de sept enfants.

Elle s’intéressait au théâtre depuis qu’elle était petite, alors qu’elle n’avait que six ans, même si sa mère considérait que cela n’allait pas être sérieux. Cependant, à l’âge de huit ans, avec son aide et un agent, il a commencé à assister à des auditions. PLUS DE DÉTAILS ICI.