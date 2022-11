Ils dénoncent 1899 de Netflix pour plagiat : le créateur est sorti pour clarifier la situation

En quelques jours seulement 1899 C’est devenu l’une des plus grandes séries sur Netflix. Créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de Sombre, la fiction a déjà parcouru le monde et capté des milliers de personnes. En effet, son intrigue impressionnante et engageante était captivante au point que de nombreux fans attendent déjà une deuxième saison. Bien sûr, pour l’instant, nous devons continuer à attendre des nouvelles de la plateforme.

1899 suit l’histoire d’un groupe d’immigrants européens qui quittent Londres sur un navire appelé le Kerberos pour commencer une nouvelle vie à New York. Mais, lorsqu’ils reçoivent un appel de détresse d’un navire qui avait disparu depuis des mois, tout change et leur voyage vers de nouveaux départs commence à être un cauchemar. Et, malgré le fait que cela aurait pu être une saison unique, la vérité est qu’elle a encore beaucoup à résoudre.

Cependant, quelques jours seulement après sa sortie, 1899 Vous avez déjà reçu votre première réclamation. Il s’agit d’une auteure brésilienne du nom de Mary Cagnin qui, via son compte Twitter, a assuré que la fiction est un plagiat d’une bande dessinée qu’elle a créée et publiée en 2016. Dans un fil de discussion sur le réseau social, elle a déclaré : «Je suis en choc. J’ai découvert que la série 1899 est tout simplement identique à ma BD Black Silence publiée en 2016», a-t-il commencé à écrire.

Puis il a ajouté : « Tout est là. La pyramide noire, les morts à l’intérieur du vaisseau, l’équipage multinational. Les choses apparemment étranges et inexpliquées, les symboles dans les yeux et quand ils apparaissent. Les écrits en codes, les voix qui les appellent, les détails subtils de l’intrigue tels que les drames personnels des personnages, y compris les morts mystérieuses.”. Et après avoir trouvé les similitudes avec la série Netflix, l’auteur a expliqué comment cela pouvait être possible.

« En 2017, j’ai été invité par l’ambassade du Brésil à participer à la Foire du livre de Göteborg, une foire internationale très célèbre et influente en Europe. J’ai participé à des panels et distribué ma bande dessinée Black Silence à d’innombrables éditeurs. Il n’est pas difficile d’imaginer que mon travail les a atteint”. Bien sûr, Cagnin dans sa description précise : «Je ne vous ai pas donné la bande dessinée physique car j’ai mis à disposition la version traduite en anglais. J’ai déjà pleuré des horreurs, mon rêve a toujours été d’être reconnu pour mon travail tant au niveau national qu’international”.

L’auteur a également déclaré:Évidemment Black Silence est une œuvre courte, presque une nouvelle. Il est très facile dans les 12 heures de projection de la série, de diluer toutes ces références, mais l’essentiel de ce qu’il croit est là.”. Et, pour conclure, il a assuré : « Je vais voir les procédures que je dois suivre. S’il y a quelque chose qui peut être fait, merci à tous « . Compte tenu de cela, celui qui est sorti pour parler était Baran bo Odar, l’un des créateurs de la fiction à travers son compte Instagram et a défendu sa production.

« Je voulais me taire, mais voir les scénaristes recevoir des messages agressifs va trop loin« , a débuté. Puis il a poursuivi : « Ce sont deux personnes incroyablement talentueuses qui ont travaillé dur pour créer leur propre histoire originale. Cela me met très en colère et me rend très triste de voir beaucoup suivre les masses sans savoir de quoi ils parlent.”.

En revanche, Odar a assuré : «1899 est un projet très spécial sur lequel ils travaillent depuis de nombreuses années et qui n’a rien à voir avec la bande dessinée. Mais s’ils regardent la série et lisent la bande dessinée, ils vont le remarquer et nous n’aurons pas cette conversation. ». Et, pour conclure, il a déclaré : « Je les défendrai toujours parce que je sais que ce qu’ils créent est toujours quelque chose d’unique. ». A tel point que, parmi tant de polémiques, de nombreux fans ont défendu l’auteur brésilien et bien d’autres les créateurs de la bande dessinée.

