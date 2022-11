La série colombienne emblématique arrive sur Prime Video

in

diffusion

la plateforme de diffusion a annoncé l’ajout d’un titre qui, jusqu’à il y a quelques mois, était sur Netflix.

©AmazonPremière vidéo.

Le monde de diffusion en Amérique latine a été choqué en juillet lorsque Netflix a tiré un titre historique de sa plate-forme. Il s’agit d’une série qui a émergé de la Colombie à la fin des années 1990, qui a transcendé la frontière du pays et atteint divers marchés comme l’Argentine grâce à des signaux aériens qui ont réédité leurs épisodes presque simultanément. C’est ainsi que son histoire a été racontée jusqu’en 2001.

De quelle fabrication parle-t-on ? De « Je suis Betty la laide »une série mettant en vedette Ana Maria Orozco qui a pris comme référence le célèbre conte pour enfants « Le vilain petit canard ». L’argument tourne autour Béatrice Pinzon, une femme diplômée en finance et d’une grande intelligence, qui ne répond pas aux canons traditionnels de la beauté. En clair, on parle d’une histoire qui aujourd’hui passerait difficilement les filtres d’une société qui ne tolérerait plus une intimidation de ce style.

connu comme Betty, Bouvreuil parvient à entrer dans l’usine de l’une des entreprises les plus importantes du monde de la mode dans sa Colombie natale, écoconfort. Là, elle est constamment méprisée pour son apparence physique et maltraitée par ses collègues. Bien sûr, vous trouverez bientôt un support sur lequel vous appuyer sur un membre important de l’entreprise : Armando Mendoza, joué par Jorge Enrique Abello.

Toujours sans date officielle confirmée, Amazon Prime Vidéo officialisé l’arrivée de « Je suis Betty la laide » à son catalogue dans un article qui comptait environ 3 000 retweets et 9 mille aime. « Bienvenue Beatriz Aurora Pinzón Solano sur Prime Video ! »écrivent-ils dans le récit de Twitter du service de diffusion. Avec lui hashtag « Betty est la première »complété: « Don Armando, El Cuartel, Hugo Lombardi, La Peliteñida, Nicolás Mora et Marce arriver à #PrimeVideoLAT. Profitez des commérages, du drame et de tout le plaisir de écomode bientôt disponible uniquement pour Première vidéo”.

+Les remakes de « Je suis Betty, la moche »

Plus de 150 épisodes avaient « Je suis Betty la laide » que c’était un phénomène pour la télévision colombienne, qui a même reçu une nomination pour les Latin Grammys pour sa chanson « On dit de moi ». Il a connu près de 30 adaptations dans des cultures aussi variées que chinoise, vietnamienne ou indienne. Aux États-Unis, il avait aussi sa version en tant que Laide Bettyqui a été diffusé sur quatre saisons à travers abc.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂