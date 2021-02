Ceci est le calendrier officiel de mise à jour Android 12

Android 12 aura trois versions pour les développeurs et quatre éditions bêta. Ceci est le calendrier officiel de la nouvelle mise à jour.

Les prochains mois seront une mer de plaisir pour les Abonnés Android. Depuis l’arrivée du premier aperçu développeur Android 12, il n’y aura rien de moins que sept nouvelles versions d’Android 12 avant l’arrivée de l’édition définitive.

Cela a été confirmé par Google lui-même dans le calendrier officiel avec la planification du développement et du déploiement d’Android 12, qui reflète les différentes livraisons qui arriveront au cours des prochains mois.

Trois aperçus pour les développeurs et quatre « bêtas » d’Android 12

Comme le montre le planning défini par Google, il y aura jusqu’à trois aperçus des développeurs Android 12, qui sortira chaque mois jusqu’en mai.

Ce sera le cinquième mois de l’année lorsque Google activera le Programme bêta d’Android 12, donnant ainsi la possibilité de tester android 12 à tous les utilisateurs qui ont un téléphone mobile compatible et qui souhaitent profiter de l’actualité.

Plus tard, autre deux versions bêta entre juin et juillet, conçu pour ajouter de nouvelles fonctions et rechercher une plus grande stabilité. La bêta finale sera prêt en août et cherchera à atteindre le la plus grande stabilité possible de la plate-forme, avant l’arrivée de la version candidate, avant l’édition finale d’Android 12.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un plan très différent de celui de l’année dernière, même si tout indique que cette année nous devrons attendre encore un peu jusqu’à ce que nous puissions avoir l’édition finale d’Android 12 parmi nous.

Dans tous les cas, il convient de noter qu’au départ, cet agenda ne s’applique qu’aux appareils Pixel. On ne sait pas quels fabricants se joindront à l’initiative de proposer la version bêta d’Android 12 aux propriétaires de leurs appareils au-delà de Google, mais j’espère que les noms incluront certains comme Xiaomi, OnePlus, Vivo ou Nokia, déjà anticipés par le passé en proposant des versions bêta Android pour vos appareils de référence.

Planification Construire Type février Developer Preview 1 La version initiale était axée sur les commentaires des développeurs, avec de nouvelles fonctionnalités, API et changements de comportement. mars Developer Preview 2 Mise à jour incrémentielle avec des fonctionnalités supplémentaires, des API et des changements de comportement. avril Developer Preview 3 Mise à jour incrémentielle pour la stabilité et les performances. Peut Bêta 1 Première version en qualité bêta. Déploiement via OTA pour les «early adopters» inscrits au programme Android Beta. Juin Juillet Bêta 2, 3 Mises à jour bêta incrémentielles. août Bêta 4 Stabilité de la plateforme API et comportements finaux. La publication d’applications ciblant l’API Android 12 s’ouvre sur Google Play. Candidat Version « release candidate ». Dernière version avant la dernière. Final Version finale Version finale d’Android 12. Publication du code dans AOSP et distribution dans l’écosystème.

