Comment activer la radio FM sur un mobile Samsung

Nous vous expliquons les étapes à suivre pour révéler l’existence de la radio FM sur votre mobile Samsung. Découvrez si vous avez vraiment la puce correspondante ou non.

Ceux qui sont déjà majeurs se souviennent sûrement que l’une des fonctions vedettes des téléphones mobiles avant les smartphones était la Radio FM. Oui, de nombreux modèles de Nokia et d’autres fabricants incluaient un tuner qui utilisait le casque comme antenne. Une fois connecté, il suffisait d’ouvrir la section correspondante pour commencer à écouter toutes les stations FM. Bien qu’elle ne soit plus aussi populaire, cette fonctionnalité est toujours présente sur certains appareils, notamment divers modèles Samsung.

si vous êtes un amateur de radio traditionnelleVous vous êtes sûrement demandé comment savoir si votre mobile possède une antenne radio FM masquée. Dans cet article, nous nous concentrons sur les appareils de la marque coréenne, Samsung, et nous vous montrons les étapes à suivre pour activer cette fonction sur votre appareil. De même, dans le cas où votre modèle ne serait finalement pas compatible, nous vous donnons quelques alternatives sous la forme d’une application qui vous permettra de jouer n’importe quelle station sur Internet.

Vérifiez si votre Samsung dispose d’un tuner FM

Il existe des méthodes qui vous permettront savoir si votre Samsung a un tuner FM ou non. Ensuite, nous les passons en revue.

Trouver l’application radio FM

C’est la suggestion la plus simple que nous puissions vous donner. Si le fabricant a décidé de prendre en charge la radio FM, comprend probablement une application dédiée pour écouter les émissions en direct. Cherchez dans le tiroir d’applications de votre Samsung pour avoir de la chance.

Téléchargez et installez NextRadio

SuivantRadio est une application qui utilise la puce radio FM pour fonctionner. En fait, c’est le logiciel que Samsung utilise pour permettre l’accès à cette fonction. Malheureusement, cette application a quelques restrictions. Par exemple, cela peut ne pas fonctionner dans votre région. Dans tous les cas, vous ne perdez rien en vous rendant sur le Google Play Store et en vérifiant si l’installation sur votre appareil est prise en charge. Sinon, vous devrez toujours l’installer via son APK.

Vérifier les spécifications de l’appareil

Avec le manuel, vous découvrirez beaucoup de choses sur votre appareil. Sans aller plus loin, Il vous indique s’il a une puce FM ou non. Dans le cas où vous n’avez pas la notice sous la main, accédez au site Web de Samsung pour vérifier si c’est le cas. De même, nous vous recommandons de visiter des pages spécialisées en affichant les spécifications complètes de chaque appareil.

Liste des mobiles Samsung avec radio FM

Ensuite, nous vous laissons une liste des meilleurs mobiles Samsung dotés de la radio FM et lancés relativement récemment. Ce sont:

Samsung Galaxy M53 5G

SamsungGalaxy A23 5G

Samsung Galaxy M23 5G

SamsungGalaxy M13

Il y aura éventuellement Modèles antérieurs qui ont également la radio FM. De plus, vous pourriez être intéressé par d’autres appareils, même s’ils ne proviennent pas du fabricant coréen. Certains sont les suivants :

Petit M4 Pro 5G

royaume 8i

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Petit M3 Pro 5G

Gardez à l’esprit que parfois toutes les versions de ces téléphones n’incluent pas une puce FM. Selon le marché auquel elles sont destinées, il peut exister des variantes avec radio et d’autres qui s’en passent.

Votre Samsung n’a pas de radio FM ? Jetez un oeil à ces applications

Nous espérons que cet article vous a aidé savoir si votre mobile Samsung prend en charge la radio FM. Il est possible que vous ayez reçu une mauvaise surprise et, enfin, que vous ayez confirmé l’inexistence du tuner à l’intérieur de votre appareil. Mais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire quelque chose pour écouter la radio avec votre mobile.

La solution n’est autre que de télécharger l’une des meilleures applications pour écouter la radio FM. Tous fonctionnent grâce à Internet et reproduisent donc le contenu en streaming. L’un des plus complets est TuneIn, qui s’intègre également à Google Assistant et Alexa. Dans ce cas, vous n’aurez même pas besoin d’avoir votre Samsung à proximité pour écouter vos émissions préférées.

