De quoi parle « Lucky Hank » et comment regarder la nouvelle série de Bob Odenkirk après « Better Call Saul »

Bob Odenkerk revient avec « Lucky Hank » ! après le grand Finale de la série « Better Call Saul » l’acteur jouera dans un nouveau drame AMC : l’adaptation du roman « Straight Man » de Richard Russo, sous la direction de Peter Farrelly.

Ce projet a 8 épisodes dans sa première saison. Et, en plus de l’apparition de l’interprète de mémoire de Jimmy McGillen présence des artistes Mireille Enos, Olivia Welch et Dustin Wyatt.

Voulez-vous en savoir plus sur la série AMC ? Dans les lignes suivantes, découvrez De quoi parle « Lucky Hank » ? et comment voir la nouvelle série de Bob Odenkerk après « Tu ferais mieux d’appeler Saul ».

QU’EST-CE QUE « LUCKY HANK » ?

L’émission de télévision se concentre sur écheveauun personnage qui devra faire face à un effondrement total, naviguant par le chaos non conventionnel dans sa vie personnelle et professionnelle.

C’est ainsi qu’il se lit dans le synopsis de Chanceux Hank: « Il s’agit d’une histoire de crise de la quarantaine, qui se déroule au Railton College et racontée à la première personne par William Henry ‘Hank’ Devereaux, Jr., le responsable improbable du département d’anglais d’un collège sous-financé dans une classe ouvrière américaine. »

« Le mécontentement de Hank provient de problèmes non résolus avec son père, d’un corps étudiant terne, et du fait que son département est plus sauvagement divisé que les Balkans. »

« Lily Devereaux est sa femme, imperturbable et terre à terre. Elle est directrice adjointe de l’institut de la Pennsylvanie rurale où ils vivent. Alors que la vie de Hank commence à s’effondrer, elle commence à remettre en question le chemin qu’elle suit et les décisions qu’elle a prises jusqu’à présent. »

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LUCKY HANK »

QUAND ET A QUELLE HEURE LA PREMIÈRE DE LA SÉRIE « LUCKY HANK » ?

Chanceux Hank sortira dimanche 19 mars 2023 aux États-Unis, à 21 h HE/PT. Depuis, un chapitre sera diffusé chaque semaine, jusqu’à la 7 mai.

Il est à noter que la date de sortie de la production n’a pas encore été confirmée dans Amérique latine ou Espagnemais on s’attend à ce qu’il atteigne bientôt ces territoires.

COMMENT VOIR « LUCKY HANK » ?

Si vous êtes dans Etats-Unisvous pouvez regarder le programme via le signal de AMC, disponible sur la plupart des câblodistributeurs traditionnels. De même, vous avez la possibilité de profiter de la production avec votre abonnement à la plateforme AMCPlus. En tant qu’utilisateur, vous aurez accès aux épisodes dès leur sortie en direct.

Les autres alternatives de transmission sont : BBC America, IFC et Sundance TV.

Image promotionnelle de la série « Lucky Hank » (Photo : AMC)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « LUCKY HANK » ?

Bob Odenkirk dans le rôle de William Henry Devereaux, Jr.

Mireille Enos dans le rôle de Lily Devereaux

Olivia Scott Welch comme Julie

Diedrich Bader dans le rôle de Tony Conigula

Sara Amini comme Meg Quigley

Cédric Yarbrough dans le rôle de Paul Rourke

Suzanne Cryer comme Gracie DuBois

Alvina August dans le rôle de June Washington-Chen

Arthur Keng comme Teddy Washington-Chen

Jackson Kelly dans le rôle de Barto Williams-Stevens

Shannon DeVido comme Emma Wheemer

Oscar Nunez comme Dean Rose

Brian Huskey comme George Saunders

Kyle Mc Lachlan

Tom Bower

Chris Diamantopoulos

Chris Getard