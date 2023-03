Demi Lovato fait ses débuts en tant que réalisatrice

in

Premières

La star devenue célèbre grâce à Disney prépare une production très spéciale pour sa carrière.

©GettyDemi Lovato.

La notoriété n’est pas toujours synonyme de s’amuser et il y a beaucoup de stars de Hollywood qu’ils sont clairs. Comme Demi Lovatoqui depuis qu’il a eu son grand saut vers la gloire aux mains de Disney, a eu une carrière en plein essor toujours observée et analysée par toutes sortes de personnes. C’est pourquoi son prochain projet est si important pour elle.

Demi Lovato fera ses débuts en tant que réalisateur par la main de hulu dans un documentaire qui porte pour l’instant le titre Enfant Étoile. Il conduira les fils de cette production avec Nicolas Marshallbien qu’elle aura un rôle plus important puisqu’elle sera aussi celle qui coordonne les interviews de tous les artistes invités pour donner leur témoignage.

Jusqu’à présent, les noms qui feront partie de ce documentaire n’ont pas été révélés, ce qui, selon ce qu’ils disent dans Date limite, « retracera les hauts et les bas de la croissance sur le devant de la scène, à travers certains des anciens enfants stars les plus célèbres du monde ». Demi Lovato sera l’un pour parler de la façon dont « l’ascension vers la gloire, la fortune et le pouvoir affecte leur avenir ».

Comme il l’a assuré Demi Lovato, « Il n’y a pas de meilleur film ou thème pour mes débuts de réalisateur que cette histoire, elle est très proche de moi ». Enfant Étoilequi se propose de parler de questions telles que la protection des limites des stars et de leurs destins, utilisera des interviews et des documents d’archives pour illustrer l’histoire.

+Le rôle oublié de Demi Lovato dans Prison Break

Alors qu’il bâtissait encore sa carrière vers la gloire, Demi Lovato a joué un rôle dans l’une des séries dramatiques les plus importantes de renard: Prison Break. Dans cette production mettant en vedette Wentworth Miller et Dominic Purcell il a dû interpréter Danielle Courtin, dans le quatrième épisode de la deuxième saison (en 2006). Son personnage a été intimidé par Sac en Tqui a fini par assassiner son père, Jerry Curtine.

