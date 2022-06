Netflix a annulé l’une des séries les mieux notées de ces dernières années après une saison

Netflix

L’annulation de la série qui a reçu de très bonnes notes, tant sur Rotten Tomatoes que sur IMDb, a été officialisée, mais cela n’a pas suffi à Netflix. Connaître les détails !

© GettyNetflix a annulé l’une des séries les mieux notées de ces dernières années après une saison.

le service de streaming Netflix Le mois de juin a commencé avec de nouvelles sorties de films et de télévision dans son catalogue de contenu, poursuivant sur la voie du renouvellement après la forte baisse du nombre d’abonnés signalée ces derniers temps. Cependant, cela signifiait également qu’ils devaient se débarrasser de divers projets et c’est pourquoi récemment une nouvelle annulation a été confirmée jusqu’à présent cette année.

Cela ne semble pas être la meilleure année pour la plateforme au niveau de l’entreprise et encore moins pour les titres qui n’atteignent pas un certain standard leur permettant d’avoir une suite, puisqu’en 2022 des arrêts brusques de diverses productions ont été officialisés, comme comme Jolie Intelligent Oui force spatiale. Cette tendance se poursuit et ces derniers jours, on savait que L’évangile de minuit n’aura pas de deuxième saison.

Ce spectacle d’animation pour adultes, créé par Quartier Pendleton Oui Duncan Trussell, créé en avril 2020 et a laissé les téléspectateurs avec une grande attente qui s’est éteinte avec la confirmation de son annulation. Cette décision en streaming est étrange, puisque le programme était l’un des mieux notés en maintenant un 91 % sur les tomates pourriespar la critique, et une vingtaine de 8.2/10 sur IMDbdu côté public.

Votre co-créateur, Duncan Trussell, l’a rapporté sur son compte Twitter officiel lorsque des fans lui ont posé des questions sur les prochains plans d’intrigue et son tweet complètement déçu en annonçant que ça ne continuerait pas. Pour le moment, une raison spécifique n’a pas été communiquée, mais apparemment elle va au-delà de sa qualité, puisque selon FlixPatrol il n’a pas réussi à entrer dans le Top 10 des principaux marchés de la plateforme au moment de son lancement.

L’évangile de minuit Il s’est concentré sur Clancy Gilroy, un podcasteur spatial qui quitte le confort de sa maison pour interviewer d’autres mondes à travers le multivers. « Dans mon esprit, il y a une saison de plus, mais le cube « décisif » de verre constant qu’ils gardent dans leurs catacombes vibrait « No more ». Et c’est difficile de discuter avec un cube »a dit Trusselau milieu d’une grande discussion sur Netflix avec les équipes d’animation.

