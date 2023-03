Le film Return to Silent Hill trouve des stars principales dans Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson

Alors que les deux adaptations cinématographiques actuelles du célèbre Silent Hill La franchise d’horreur de jeux vidéo laisse beaucoup à désirer, la seconde bien plus que la première, il pourrait bien y avoir une lueur d’espoir pour la dernière itération actuellement en préparation. Selon un rapport de Deadline, Retour à Silent Hilldéfini comme la nouvelle adaptation en direct du Colline silencieuse 2 jeu, a officiellement annoncé ses deux premiers membres de la distribution. Jeremy Irvine a pris le rôle principal de James Sunderland, et Hannah Emily Anderson jouera l’épouse décédée de James, Mary Sunderland.





Retour à Silent Hill est réalisé par Christophe Gans, qui a également réalisé le premier film intitulé Silent Hill en 2006, qui était un remake en direct du premier jeu de la franchise. Il co-écrit également le scénario aux côtés de William Josef Schneider et Keiichiro Toyama, qui ont co-créé le Silent Hill série de jeux elle-même. Victor Hadida est le producteur exécutif. Jeremy Irvine, qui est surtout connu pour son rôle dans Steven Spielberg Cheval de bataille (2011), joue le rôle du protagoniste principal du jeu, James Sunderland, tandis que Hannah Emily Anderson devrait jouer la femme de James, Mary Sunderland.





L’histoire de Silent Hill 2 et comment cela pourrait se traduire sur grand écran

La prémisse du film tournera autour de l’intrigue du deuxième jeu Colline silencieuse 2, où James est mystérieusement convoqué dans la station balnéaire au bord du lac de Silent Hill via une lettre de sa femme Mary, décédée depuis trois ans. Déterminé à découvrir si elle est en quelque sorte vivante, il se rend dans la ville pour la retrouver. Cependant, la ville qu’il connaissait autrefois et où il aimait aller avec sa femme a été transformée par un mal surnaturel qui le poursuit au fur et à mesure qu’il avance. Des monstres terrifiants errent dans les rues et les bâtiments abandonnés, et plus James se rapproche de la découverte de la vérité, plus son environnement devient déformé. L’histoire est un conte profondément obsédant et émouvant sur l’amour perdu ainsi que sur l’expiation de ses méfaits. La complexité et les couches du scénario et de ses personnages qui s’entremêlent avec l’histoire de la ville, combinées à une expérience incroyablement immersive et terrifiante ont valu au jeu de nombreuses distinctions, et il a longtemps été considéré comme l’un des plus grands jeux d’horreur de tous les temps.

Cela soulève la question de savoir si le réalisateur Gans sera vraiment à la hauteur de la tâche d’adapter un jeu d’une telle ampleur au grand écran. Alors qu’il s’en sortait raisonnablement bien avec sa première adaptation en direct Silent Hill (2006), qui visait à donner vie au premier jeu de la série, de nombreux fans n’étaient pas d’accord avec les modifications apportées à l’histoire originale de ses personnages. Certains d’entre eux incluaient le changement du protagoniste principal d’un homme nommé Harry Mason à une femme nommée Rose Da Silva, et l’inclusion douteuse du tristement célèbre monstre Pyramid Head et des monstres infirmiers de l’hôpital qui n’apparaissent tous les deux qu’au deuxième match du série pour des raisons bien précises. Tout cela visait probablement à rendre le film plus commercialisable, mais cela déformait toujours l’histoire originale. Bien qu’évidemment James et Mary Sunderland resteront à peu près les mêmes, heureusement, nous n’avons pas encore vu si les autres personnages clés du jeu resteront fidèles au contenu source ou seront modifiés d’une manière ou d’une autre.

Retour à Silent Hill est actuellement en production et n’a pas encore de date de sortie.