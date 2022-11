De quoi parle « La que se avecina » – Saison 13 et comment voir les nouveaux épisodes de la série

saison 13 de « Celui qui arrive » est sur le point d’être libéré. Ainsi, nous aurons 8 nouveaux épisodes de la série avec Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella et un groupe diversifié de talentueux acteurs.

« LQSA» est produit par Mediaset Espagne en collaboration avec Films de complot et son nouvel épisode peut être apprécié en streaming, mais aussi à partir du signal ouvert sur le territoire espagnol.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez de quoi ça parle Oui comment voir les nouveaux chapitres du série « Celui qui arrive » dans Amazon Prime Vidéo Oui Télécinco.

DE QUOI PARLE LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

saison 13 de la comédie créée par les frères Laura et Alberto Caballero laisse derrière lui l’immeuble exproprié Belvédère de Montepinar et emménage dans une propriété située sur la rue collusion 49 du centre de la ville, où les résidents établiront leur nouvelle résidence.

Ce bâtiment est beaucoup plus majestueux et a 11 logements répartis en deux zones, ce qui provoquera une lutte des classes entre voisins. De plus, nos protagonistes rencontreront un président implacable, qui dirige la communauté des propriétaires d’une main ferme.

Sans aucun doute, c’est une situation qui ne plaira pas à tout le monde. Antonio Reciopar exemple, n’est pas satisfait des changements : « Je n’aime pas le centre. Je n’aime pas »affirme-t-il dans l’une des avancées de la production.

De cette façon, nous pourrons voir la coexistence des nouveaux arrivants avec d’autres résidents, de nouvelles aventures et mésaventures des personnages, ainsi que les réunions de quartier particulières qui auront lieu avec le sens de l’humour qui caractérise la fiction.

Laura Gómez-Lacueva dans le rôle de Greta dans la saison 13 de « La que se avecina » (Photo : Mediaset)

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA QUE SE AVECINA » – SAISON 13

COMMENT VOIR LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » SUR AMAZON PRIME VIDEO ?

La nouvelle saison de « Celui qui arrive » peut être vu à travers Amazon Prime Vidéo depuis le vendredi 18 novembre. Ce jour sera publié 3 premiers épisodes de la livraison récente de la production, avant son lancement en signal ouvert.

Les autres 5 chapitres sera publié chaque semaine, jusqu’à la diffusion de la grande finale de la saison le vendredi 23 décembre.

Par conséquent, tout ce dont vous avez besoin pour les voir est d’avoir un abonnement actif au service de streaming. Accès depuis ce lien.

La saison 13 de « La que se avecina » peut être visionnée via Amazon Prime Video (Photo : Mediaset)

COMMENT REGARDER LA SAISON 13 DE « LA QUE SE AVECINA » SUR TELECINCO ?

Spectateurs dans Espagne Ils pourront également voir le début de la saison 13 de « Celui qui arrive » du signe de Télécinco. La chaîne a annoncé que le premier chapitre de cet épisode sera publié le lundi 21 novembre à 22h50

Cependant, les autres 7 épisodes Ils ne peuvent toujours pas être diffusés en direct en raison des droits d’exclusivité détenus par le plate-forme de diffusion en continu. En ce sens, il faut attendre que le 2023 pour profiter du reste de la saison en signal ouvert.

Le premier épisode de la saison 13 de « La que se avecina » est visible sur Telecinco (Photo : Mediaset)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 13 DE « LA QUE SE AVECINA » ?

Jordi Sánchez comme Antonio Recio Matamoros

Nathalie Seseña comme Berta Escobar

Inma Pérez-Quirós comme Noelia Federica Balmaseda d’Unzeta et Téllez-Girón

Luis Merlo comme Bruno Quiroga Linares

Fernando Tejero comme Fermín Trujillo Sánchez

Félix Gomez dans le rôle d’Oscar Serra Navado

Carlos Areces comme Agustín Gordillo Caravaca

Pablo Chiapella comme Amador Rivas Latorre

Eva Isanta comme Maite Figueroa Espinosa

Álex Gadea comme Alonso Martínez Valero

Carlos Chamarro comme Esteban Quijarro Sanjurjo

Laura Gómez-Lacueva comme Greta Garmendia Pérez-Yuste

Ainhoa ​​Larrañaga dans le rôle de Julia Guijarro Garmendia

Macarena Gomez dans le rôle de Maria Dolores « Lola » Trujillo Pacheco

Mamen García dans le rôle de Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta et Téllez-Girón

Margarita Asquerino dans le rôle d’Eulogia « Logi » Sarrión Alstosano

Loles León comme María del Carmen « Menchu » Carrascosa Guerrero

Regardez Ibarguren dans le rôle de Yolanda « Yoli » Morcillo Carrascosa

Ricardo Arroyo comme Vicente Maroto Pinilla

Helena Dueñas comme Remedios Infante Camacho

Petra Martinez dans le rôle de Josefina « Fina » Palomares Pizarro

Nacho Guerreros dans le rôle de Jorge « Coque » Calatrava

Luis Merlo comme Bruno Quiroga Linares

Fernando Tejero comme Fermín Trujillo Sánchez

Elisabeth Larena dans le rôle d’Andrea « Andy » Quirón Pastrana

Jaime Riba comme Jorge « Giorgi » vilain bourreau

Alex de la Croix comme Karma

Jordi Sánchez incarne Antonio Recio Matamoros dans la série « La que se avecina » (Photo : Jordi Sánchez / Instagram)

FICHE TECHNIQUE DE « CELUI QUI VIENT »

Titre original : Celui qui arrive

Année de sortie : 2007

Pays Espagne

Réalisation : Laura Caballero (Créateur), Alberto Caballero (Créateur), Juan Luis Iborra, Miguel Albaladejo

Scénario : Alberto Caballero, Laura Caballero, Sergio Mitjans, Araceli Álvarez de Sotomayor

Musique : Big Bang Boka, Santiago Ibarretxe, Pedro Barbadillo

Photographie : Carlos Domínguez, Felipe Baeza, Juan Carlos Rodríguez, Fabián Hernández, Eugenio Sánchez, José Manuel Manzanares

Entreprise : Alba Adriatica

Émis par : Telecinco

L’affiche de « Celui qui arrive » (Photo : Mediaset)

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA »

QUELS ACTEURS NE REVIENNENT PAS DANS LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

José Luis Gil C’est l’une des grandes absences de cette saison de la série. L’acteur a subi un accident vasculaire cérébral malheureux, il ne pourra donc pas revenir car Enrique Pasteur jusqu’à votre rétablissement. Les autres interprètes qui ne reviennent pas dans cet épisode sont :