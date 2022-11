The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

De nombreuses personnes de différentes régions du monde recherchent la date de sortie de The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3. Les fans sont maintenant curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous fournirons tous les détails concernant la date de sortie de The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3. En dehors de cela, vous découvrirez ici d’autres détails sur la série, tels que Comment la diffuser dans les différentes régions, la liste des épisodes, les détails du chat et bien plus encore. Découvrons donc tous les détails.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de comédie dramatique pour adolescents créée par Mindy Kaling et Justin Noble. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 novembre 2021 et après sa sortie, cette série a acquis une grande renommée et popularité dans différentes régions du monde.

L’intrigue de cette série suivra la vie de quatre colocataires de première année de 18 ans au fictif Essex College dans le Vermont. Au fur et à mesure que la série avancera, vous pourrez vraiment voir leur vie sexuelle pendant leur vie universitaire. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés de cette nouvelle saison, les fans recherchent la date de sortie de The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3. Alors faisons-le savoir dans le paragraphe ci-dessous.

The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Épisode 3 Date de sortie

Nous vous informerons donc ici de la date de sortie de The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3. Le nom de cet épisode est The Short King et sa sortie est prévue pour le 24 novembre 2022. Si vous êtes également fan de cette série et que vous attendez cet épisode, toute votre attente sera bientôt terminée. Marquez simplement la date indiquée et attendez la sortie.

Où diffuser la vie sexuelle des étudiantes?

Maintenant, si vous êtes intéressé à regarder cette série, vous pouvez la diffuser sur HBO Max et c’est la plateforme officielle de la série. C’est une plateforme payante et pour diffuser cette émission ici, vous devrez acheter son abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons fournir la liste des épisodes de cette dernière saison.

L’hiver arrive

Problèmes de fraternité

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Pauline Chalamet comme Kimberley

Amrit Kaur comme Bela

Renée Rapp comme Leighton

Alyah Chanelle Scott comme Whitney

Gavin Leatherwood comme Nico

Christopher Meyer comme Canaan

Ilia Isorelýs Paulino comme Lila

Renika Williams comme saule

Lauren « Lolo » Spencer dans le rôle de Jocelyne

Midori Francis comme Alicia

Mekki Leeper comme Eric

Mitchell Slaggert comme Jackson

Rob Huebel comme Henry

Nicole Sullivan comme Carol

James Morosini comme Dalton

Kavi Ramachandran Ladnier comme Reena

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3 dans diverses régions, ses spoilers, les détails de la distribution, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions concernant The Sex Lives Of College Girls Saison 2 Episode 3 Date de sortie de cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous.

