L’acteur vétéran Matthew Modine a parlé des hauts et des bas de sa carrière avec le casting de Young Stranger Things

Au cours de plusieurs saisons de Choses étrangesacteur vétéran Matthieu Modine dépeint le méchant scientifique, le Dr Martin Brenner. L’illustre carrière de Modine s’étend sur 40 ans et l’acteur a gagné en popularité dans les années 1980 à la suite de ses interprétations du soldat Joker dans Full Metal Jacket et en tant que personnage titulaire dans Birdie. Dans une interview avec The Times, cependant, Modine a expliqué comment la renommée a changé pour ses jeunes co-stars de la série de science-fiction :





« Le genre de succès du jour au lendemain que ma jeune co-star Millie Bobby Brown a connu, en raison de la vitesse et de la propagation du streaming, est quelque chose qui n’a jamais existé auparavant », a-t-il déclaré.

Choses étranges créé en 2016, et une grande partie de sa distribution centrale était composée d’enfants ou d’adolescents. Brown, par exemple, n’avait que 12 ans lorsque la série a été créée. L’acteur a également expliqué comment il avait partagé son expérience dans l’industrie cinématographique pour aider ses jeunes compagnons de casting :

« Il y a des hauts et des bas dans une carrière », a déclaré Modine. « J’ai eu des conversations avec Millie et les autres. Et j’essaie de les aider à comprendre qu’ils sont sur des montagnes russes. Et plus vous montez dans votre carrière, plus cette chute sera vraiment, vraiment effrayante. »

Bien que le personnage de Modine dans la populaire série de science-fiction ait disparu au cours de la dernière saison, Modine a récemment déclaré qu’il aimerait que le Dr Brenner revienne dans un scénario de rédemption. La cinquième et dernière saison attendue de Choses étranges commencera le tournage l’année prochaine. Il y a un saut dans le temps attendu qui aura lieu, étant donné à quel point le jeune casting a grandi depuis sa première saison.





Filmographie multigénérationnelle de Modine

Modine est probablement le plus reconnaissable des jeunes générations pour son interprétation du méchant scientifique sur Choses étrangeset il est reconnaissant pour cette exposition :

« Je suis tellement reconnaissant pour ce spectacle. Cela m’a donné une nouvelle génération.

Modine a accumulé plus de 100 crédits d’acteur tout au long de sa longue carrière. Son apparition en 1984 Birdie est largement considéré comme son rôle d’évasion. Modine est ensuite apparu dans Stanley Kubrick Full Metal Jacketet d’autres crédits de films notables incluent Vision Quest, Marié à la mafia, The Dark Knight Rises, Anatomie brute, et Raccourcis, entre autres. À la télévision, il est apparu sur mauvaises herbes, preuve, et Et le groupe continuait de jouer. Son interprétation de l’épidémiologiste Dr Don Francis dans le téléfilm Et le groupe a joué lui a valu plusieurs nominations aux prix.

L’année prochaine, Modine jouera dans Christopher Nolan Oppenheimer et celui de Nimród Antal Châtiment.