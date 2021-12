Les erreurs que House of Gucci fait à propos de la réalité

House Of Disaster Veilleuse lumineuse House Of Disaster BABY AND MUM BABY WHALE-Lampe à poser LED baleines Résine H12.5cm Bleu

Lampe à poser LED de la collection Baby And Mum éditée par House Of Disaster composée d'un diffuseur en poly-résine translucide représentant une maman baleine et son petit, cette lampe est équipée d'un cordon d'alimentation avec prise de secteur et interrupteur. La collection Mum and Baby se décline en trois versions associant une maman et son petit : Rabbit (lapin), Whale (baleine) et Eléphant. Cette série charmante apportera une touche de douceur à la chambre de vos enfants... LED : LED intégrées.