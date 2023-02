De quoi parle « Freeridge », comment regarder et combien de chapitres le spin-off de « On My Block » compte-t-il ?

« Freeridge » est le spin-off de « On My Block » créé par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Dooner et Jamie Uyeshiro. La nouvelle série Netflix suit quatre autres adolescents qui tentent d’inverser une malédiction après qu’une ancienne boîte particulière leur ait apporté toutes sortes de malheurs.

La fiction dérivée a un casting confirmé de Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor, Ciara Riley Wilson, Peggy Blow, JR Villarreal, Jean Paul, Zaire Adams, Michael Solomon, Jami Alix, Paula Garcés et Eric Neil Gutiérrez.

« freeridge», qui a été tourné du 9 mai au 5 juillet 2022 à Los Angeles, est produit par Lauren Lungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jaime Uyeshiro et Jamie Doone.

Les quatre protagonistes de « Freeridge », spin-off de « On My Block » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « FREERIDGE », LE SPIN-OFF « ON MY BLOCK » ?

« freeridge » se déroule dans le même quartier fictif de Los Angeles où il se déroulait « Sur mon bloc» et suit un nouveau groupe de quatre adolescents qui doivent renverser une malédiction après qu’une vieille boîte mystérieuse semble leur apporter que le malheur, changeant leur vie et leurs relations.

Les créateurs et producteurs de la série ont avancé que «À travers la perspective de ce nouveau groupe d’amis, nous verrons Freeridge tel que nous le connaissons et l’explorerons également comme jamais auparavant.”.

COMMENT VOIR « FREERIDGE », LE SPIN-OFF DE « ON MY BLOCK » ?

« Freeridge » sera diffusé sur Netflix le 2 février 2023Par conséquent, pour voir le spin-off de « On My Block », vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPTE « FREERIDGE » ?

La première saison de « freeridge», réalisé par Arlyn Richardson, Il comporte huit épisodes.

REMORQUE POUR « FREERIDGE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FREERIDGE »

Keyla Monterroso Mejia dans le rôle de Gloria

Bryana Salaz comme Inés

Ciara Riley Wilson comme Demi

Tenzing Norgay Trainor dans le rôle de Cameron

Zaïre Adams comme André

Peggy Blow dans le rôle de Marisol Martinez

JR Villarreal comme Tonio

Jean Paul San Pedro comme Xavier

Michael Solomon comme rouillé

Jami Alix comme cannelle

Paula Garcés comme Geny

Eric Neil Gutierrez comme Ruben Sr.

Eme Ikwakor comme Dwayne

Raushanah Simmons comme Fran