Qui est le grand amiral Thrawn? Le personnage de Star Wars expliqué

Il y a presque d’innombrables personnages bien-aimés dans le Guerres des étoiles galaxie, dont beaucoup n’ont jamais atteint le monde du live-action. Mais peu de personnages sont aussi aimés que le grand amiral Thrawn, qui fait partie de la franchise depuis près de 30 ans. Mais de nombreux fans de la franchise, en particulier les téléspectateurs de Le mandalorien n’entend parler que récemment de la figure mystérieuse. Alors, qui est le grand amiral Thrawn?

Il semble que le personnage soit sur le point de faire enfin ses débuts en live-action, ce qui introduira une section entièrement différente de la base de fans à Thrawn. Pour ceux qui n’ont pas suivi le rythme de l’univers élargi au fil des ans, ou pour ceux qui viennent de regarder les films, il va être un nouveau concept. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Thrawn, nous sommes ici pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la figure qui a émergé comme une personne d’intérêt dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Qui a créé le Grand Amiral Thrawn?

Thrawn a été introduit dans l’univers de Star Wars par l’auteur Timothy Zahn dans une trilogie de romans débutant en 1991. La trilogie est maintenant appelée la « trilogie Thrawn » ou la « trilogie Héritier de l’Empire », tirant son nom du premier livre dans la serie. Heir to the Empire a été publié à une époque où peu de choses se passaient avec la franchise, plusieurs années après la sortie de Le retour du Jedi. Le livre se déroule après les événements de la trilogie originale. Thrawn est présenté comme le nouveau chef de l’Empire. Les suites, Dark Force Rising et La dernière commande, ont été publiés en 1992 et 1993, respectivement.

Le grand amiral Thrawn est membre d’une mystérieuse race extraterrestre connue sous le nom de Chiss. Son nom natif est Mitth’raw’nuruodo. Il a la peau bleue et possède un niveau de brillance inégalé dans les rangs de l’Empire. Il a dirigé l’Empire après la mort de Palpatine. En tant que brillant stratège, Thrawn a pu gravir les échelons de la marine impériale, comblant finalement le vide de pouvoir laissé par Palpatine et Dark Vader. Thrawn est capable de déduire beaucoup de choses sur ses ennemis en utilisant l’art et d’autres artefacts de leur culture.

Où Thrawn est-il apparu dans Star Wars?

Disney réinitialise le Guerres des étoiles canon après avoir acheté Lucasfilm en 2012. Héritier de l’Empire trilogie, ainsi que d’autres romans, maintenant connus sous le nom d’histoires de légendes, ont été supprimés du canon officiel. Bien que ces livres soient toujours disponibles à la lecture, ils ne reflètent pas nécessairement ce qui s’est passé ou se produira dans l’itération actuelle de la franchise. Nous allons donc principalement nous concentrer sur les apparitions de canon. Mais pour les completistes, voici une liste un peu plus complète des autres Guerres des étoiles projets dans lesquels il est apparu.

Spectre du passé

Vision du futur

Vol aller

Rencontre avec la brume – Journal d’aventure Star Wars 7

Dark Forces: Soldat de l’Empire

Star Wars: Rébellion

Star Wars Battlefront: Escadron Renegade

Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

Rebel Force: Target

Choix d’un

Galaxie de la peur: l’essaim

Star Wars Galaxies: un empire divisé

Décision de commandement – Journal d’aventure Star Wars 11}

Star Wars: TIE Fighter

Crise de foi

Un grand amiral revient – Héritier de l’Empire Sourcebook

Fantôme de Tatooine

Comme mentionné, lorsque Disney a effacé toutes les histoires de Legends du canon, Thrawn est allé avec. Mais les fans ont eu une grosse surprise lorsque l’extraterrestre à la peau bleue est apparu dans le Rebelles de Star Wars bande-annonce de la saison 3. Le personnage a été introduit comme le principal adversaire de la saison 3 et de la saison 4 de la série animée, qui se concentre sur la formation de la rébellion et se déroule avant les événements de Un nouvel espoir.

En dehors de cette émission, Timothy Zahn est revenu pour écrire une nouvelle série de romans canon, détaillant l’ascension de Thrawn dans les rangs de la marine impériale. Le premier livre, intitulé Star Wars: Thrawn a été publié en 2017. Il a été suivi par Thrawn: Alliances en 2018 et Thrawn: Trahison en 2019. Les livres ont tous lieu avant les événements de la Rebelles finale et se concentrer sur ses divers exploits aidant l’Empire, servant à fournir une fenêtre sur son brillant esprit stratégique dans la pratique.

Zahn travaille maintenant sur un nouveau Thrawn: La trilogie Ascendency qui plongera dans le temps du personnage avec l’Ascendance Chiss. Livre I: Chaos Rising est sorti en septembre 2020. La suite, intitulée Plus grand bien, devrait arriver en 2021.

Qu’est-il arrivé à Thrawn Rebelles de Star Wars?

Thrawn a été vu pour la dernière fois dans le Rebelles de Star Wars Le final de la série. À la fin, il s’est envolé dans l’espace avec Ezra Bridger, grâce à l’aide des baleines spatiales connues sous le nom de Purrgil. Où se trouve Ezra et Thrawn à la suite de Rebelles est devenue l’une des plus grandes questions persistantes au sein de la franchise.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Thrawn est quelque part dans la galaxie. La finale comprenait un épilogue, dans lequel, il est révélé qu’Ahsoka Tano et Sabine Wren, après les événements de Le retour du Jedi, partez en voyage pour découvrir ce qui est arrivé à Ezra. Donc, officiellement, ce qui est arrivé à Thrawn n’a pas été révélé, mais il semble que ces réponses arrivent, probablement sous forme d’action réelle, tôt ou tard.

Le mandalorien Chapitre 13, intitulé Le Jedi, apporte officiellement Jeté dans le giron. Pas dans la chair cependant. Ahsoka Tano de Rosario Dawson cherche des informations tout au long de l’épisode auprès d’un allié impérial nommé Morgan Elsbeth. Pour la plupart de l’épisode, ce qu’elle cherche est entièrement mystérieux. Mais après qu’Ahsoka et Mando aient battu Morgan et ses gardes, il est révélé qu’elle sait où se trouve le grand amiral Thrawn. C’est d’un grand intérêt pour Ahsoka.

Cela relie fermement le récit dans Le mandalorien saison 2 à la Rebelles de Star Wars Le final de la série. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas comment ces récits se connecteront finalement, mais il est clair qu’ils se construisent vers quelque chose impliquant le Chiss bleu en question.

Qui joue Thrawn dans Le mandalorien?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé qui jouera le rôle de Thrawn dans Le mandalorien, ou dans toute action en direct Guerres des étoiles projet d’ailleurs. Jusqu’à présent, le personnage n’existait que dans les livres, les bandes dessinées et l’animation. Il y a beaucoup de suggestions qui circulent mais Lucasfilm n’a pas encore confirmé de casting sur ce front.

Cela dit, Lars Mikkelsen a exprimé Thrawn dans Star Wars Rebels. Puisque Katee Sackhoff a déjà joué Bo Katan en live-action après l’avoir exprimée dans l’animation, il semble concevable que Mikkelsen puisse faire un saut similaire. Mais Ahsoka, qui a été exprimé par Ashley Eckstein dans La guerre des clones et Rebelles, a été remplacé pour l’action réelle par Rosario Dawson. Cela pourrait donc aller dans les deux sens dans ce cas.

Sujets: Star Wars, The Mandalorian, Star Wars Rebels