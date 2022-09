Après le succès de le film français « À bout de souffle”, Netflix misez encore une fois pour une histoire basée sur des faits réels. Il s’agit de « Rescue in a cave in Thailand » (« Thai Cave Rescue » dans sa langue d’origine) est une mini-série qui en six épisodes dépeint ce qu’une équipe de football de jeunes thaïlandais a vécue avec son entraîneur après avoir été piégée dans la grotte de Tham Luang. Pour les sauver d’un destin tragique, une mission mondiale de sauvetage est organisée.

La fiction créée et écrite par Michael Russell Gunn et Dana Ledoux Miller, et qui est également réalisée par Kevin Tancharoen et Baz Poonpiriya, est disponible sur la populaire plateforme de streaming à partir du 22 septembre 2022.

Mais « Sauvetage dans une grotte en Thaïlande» n’est pas la seule production que ce récit de cette opération de sauvetage internationale a inspiré. En 2021, Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chinen ont réalisé un documentaire de National Geographic intitulé « The Rescue », et en 2022, Amazon Prime Video a sorti « Thirteen Lives », un film de Ron Howard.

Le groupe qui a été sauvé d’une grotte en Thaïlande (Photo : Jittrapon Kaicome / AFP)

QUELLE EST LA VÉRITABLE HISTOIRE DERRIÈRE « THAILAND CAVE RESCUE » ?

Le samedi 23 juin 2018, après l’entraînement de soccer, douze garçons de l’équipe de jeunes Wild Boars âgés de 11 à 16 ans sont entrés dans la grotte de Tham Luang Nang Nositué dans la chaîne de montagnes de Doi Nang Non dans la province de Chiang Rai au nord de la Thaïlande, aux côtés de l’entraîneur adjoint de 25 ans Ekkaphon Chanthawong.

Apparemment, ils n’ont pas remarqué l’avertissement que pendant la saison des pluies, la grotte est régulièrement inondée. Quelques heures plus tard, l’entraîneur-chef signale la disparition de son équipe et les opérations de sauvetage dans la grotte commencent. Cependant, la montée des eaux a bloqué l’accès aux chambres intérieures de la grotte.

En raison de la situation compliquée, le sauvetage est devenu une opération massive menée par le gouvernement thaïlandais avec l’aide de pays comme l’Australie, les États-Unis, le Japon, la Chine. Ils ont également eu le soutien d’organisations de sauvetage dans les grottes et de plongeurs internationaux.

Comme The Guardian l’a rapporté à l’époque, le 2 juillet 2018, Richard Stanton et John Volanthen du British Cave Rescue Council ont trouvé les treize réfugiés disparus au sommet d’un haut rocher à environ 4 kilomètres de l’entrée de la grotte.

À partir de ce moment, les autorités et les experts ont commencé à discuter de la meilleure façon de faire sortir les enfants de la grotte. En fin de compte, ils ont choisi de leur donner une dose de kétamine, Xanax et le médicament atropine pour les assommer afin qu’ils ne paniquent pas pendant le voyage, comme le rapporte WebMD.

Le 8 juillet 2018, 18 plongeurs sauveteurs ont été envoyés dans les grottes pour accompagner chaque enfant. Le premier jour, quatre garçons ont été secourus, le lendemain quatre autres et le 10 juillet, les douze garçons et leur entraîneur ont été transférés avec succès à l’hôpital.

Plus de 10 000 personnes ont participé au « Thailand Cave Rescue »y compris la Marine royale thaïlandaise, l’unité d’assaut de démolition sous-marine et des équipes d’assistance technique de différents pays.

Des secouristes thaïlandais transportent des réservoirs d’oxygène à l’intérieur de la grotte de Tham Luang (Photo : SAKOLNAKORN/THAI NEWS PIX/AFP)

Les hommes qui sont morts au sauvetage

Le 6 juillet 2018, Saman Kunan, un ancien Thai Navy SEAL de 38 ans, est décédé alors qu’il transportait des fournitures dans la grotte. Selon The Guardian, Kunan plaçait des réservoirs d’air comprimé le long de la route pour de futures missions lorsque son air s’est épuisé et qu’il a perdu connaissance lors du voyage de retour.

Bien que ses compagnons aient réussi à le ramener à la surface, les tentatives de réanimation ont échoué.

Un an après le sauvetage, Beirut Pakbara, un autre plongeur sauveteur et Thai Navy SEAL, est mort d’une infection sanguine qu’il a contractée dans les grottes.