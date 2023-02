Johnny Knoxville réagit à l’annulation du redémarrage de Hulu : « Pretty Unbelievable »

Johnny Knoxville dit qu’il espère que Reboot trouvera une nouvelle vie dans une autre maison avec un « studio qui croit et sait comment soutenir correctement une nouvelle émission ».

Les fans ont exprimé leur consternation face à Hulu annulant la nouvelle série comique Redémarrer après une seule saison. Première sur Hulu en septembre, Redémarrer raconte l’histoire de la distribution d’une sitcom réunie pour un redémarrage de leur émission précédemment annulée. Parmi eux se trouve Johnny Knoxvillequi faisait partie de la distribution d’ensemble avec son rôle d’acteur de sitcom fictif Clay Barber.





Alors que la série a été un succès auprès des téléspectateurs, recueillant des critiques positives et faisant ses débuts avec une audience élevée, les fans s’attendaient à Redémarrer à renouveler. Au lieu de cela, Hulu a mis fin à la série cette semaine, étourdissant le casting avec les fans. Knoxville a parlé de la nouvelle avec une publication sur Instagram, se demandant comment cela pourrait se produire malgré le succès de l’émission. Il prend ensuite un coup à Hulu pour avoir abandonné la série si tôt, exprimant son espoir qu’un autre streamer la reprendra.

« C’est avec le cœur lourd que je dis que malgré d’excellentes critiques et sa nomination pour un prix de choix des critiques, Hulu n’a pas réussi à ramasser Redémarrer même pour une deuxième saison », déclare Knoxville dans le post Instagram. « Assez incroyable. Travailler sur cette émission a été l’un des grands moments de ma vie, et je voulais remercier Steve Levitan et toute la distribution stellaire de m’avoir permis de faire partie de cette émission. »

Il poursuit: « Ce n’est pas encore fini cependant, car nous avons tendance à le magasiner et j’espère qu’il trouvera une maison avec un studio qui croit en et sait comment soutenir correctement une nouvelle émission à mesure qu’elle continue de croître. »





Redémarrera-t-il en direct ailleurs ?

Reste à savoir si Redémarrer est capté sur une autre plate-forme de streaming, mais avec l’émission vendue à d’autres acheteurs potentiels, il y a de fortes chances que cela se produise. Le créateur et showrunner Steve Levitan a déclaré l’année dernière qu’il y avait déjà des discussions sur la façon de continuer l’histoire après la première saison et a taquiné ce qui se serait passé si la série devait être renouvelée.

« Nous avons déjà commencé à en parler », a déclaré Levitan en octobre, via Entertainment Weekly. « Il y avait beaucoup de balles dans les airs pendant la finale, et la première chose à faire est de s’assurer qu’elles atterrissent toutes de manière convaincante et divertissante. Mais c’est incroyable à quelle vitesse le monde s’est étendu, il y a beaucoup à explorer. «

Il a poursuivi en ajoutant: « Je pense que dans la saison 2, nous entrerons dans la première de la série et tout ce qui s’y rapporte. En tant que personne qui vient de vivre une première, il y a de nouvelles choses pour moi à approfondir sur ce que c’est comme dans aujourd’hui pour lancer une émission où le monde entier peut la commenter. C’est une période assez fascinante. C’est l’une des choses dont nous allons parler.

Avec Johnny Knoxville, la série met en vedette Keegan-Michael Key, Rachel Bloom, Calum Worthy, Krista Marie Yu, Judy Greer et Paul Reiser.

Vous pouvez diffuser la première saison de Redémarrer à Hulu.