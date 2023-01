De nouvelles rumeurs suggèrent que The Witcher pourrait ne pas continuer au-delà de la saison 5

Les spéculations sur l’avenir de Le sorceleur après le départ d’Henry Cavill a continué de gronder depuis l’annonce que Cavill quitterait la série après la saison à venir. Bien que le spectacle soit garanti une quatrième saison, et que la saison cinq soit censée se dérouler consécutivement, il n’y aurait apparemment aucun plan pour quoi que ce soit au-delà de cela. Suite à la terrible réaction de The Witcher: Origine du sangil semble qu’une approche prudente soit adoptée pour toute aventure possible au-delà de la cinquième saison.





Rapporté par Intelligence redaniennedes sources ont noté que Le sorceleur est sur un terrain fragile, et le plan pour les saisons 4 et 5 à filmer consécutivement a déjà fait croire à beaucoup que c’est un signal certain que Netflix envisage de terminer la série après cela. Cependant, la plupart de ces spéculations sont jusqu’à ce que tout soit confirmé par Netflix, mais les troubles parmi les fans de la franchise en ce moment n’aident certainement pas le problème et jusqu’à ce que Liam Hemsworth fasse sa première apparition en tant que Geralt, personne ne saura vraiment ce que le la réaction réelle à sa vision du personnage va être.

FILM VIDÉO DU JOUR

Des projets pour l’avenir de Le sorceleur au-delà de la saison à venir ont été gardées secrètes pour le moment, mais au début de l’année dernière, il a été révélé que la saison 4 était en train d’être « organisée ». Alors que c’était avant le départ de la bombe de Cavill, le changement d’acteur est supposé n’avoir aucun impact sur l’intrigue ou la portée réelle des prochaines saisons de la série.





The Witcher peut-il surmonter la perte d’Henry Cavill ?

Netflix

Il y a très peu de fois qu’une série majeure a refondu son rôle principal après trois saisons à moins qu’elle n’ait complètement changé le personnage. Pour cette raison, Le sorceleur est déjà en terrain incertain avec la refonte de Geralt. Voyant la réaction intense des fans à l’annonce originale selon laquelle Henry Cavill ne continuerait pas dans le rôle au-delà de la saison 3, et le contrecoup qui a provoqué l’émission dérivée, The Witcher: Origine du sangil y a vraiment une possibilité que le spectacle soit abattu par des fans mécontents qui ne peuvent pas se remettre de la perte de Cavill, qui était pour eux l’incarnation parfaite du personnage.

Pour Liam Hemsworth, la perspective intimidante de jouer un rôle emblématique sera rendue encore plus impossible, car sa performance ne sera pas autorisée à se suffire à elle-même sans être directement comparée à celle de Cavill. Cependant, au moment de son casting, Hemsworth était heureux de reprendre le flambeau. Il a dit:

« En tant que fan de Witcher, je suis ravi de l’opportunité de jouer Geralt of Rivia. Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi d’entrer dans le monde de The Witcher.

Que cet enthousiasme se poursuive lors de la diffusion de ses premiers épisodes, c’est quelque chose que nous attendons encore un peu pour le savoir. Le sorceleur La saison 3 fera ses débuts sur Netflix cet été.