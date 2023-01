Liste des acteurs et personnages de « Je serai ta fleur »: qui est qui dans la série japonaise Netflix

Réalisée par Tsuboi Toshio, Kato Naoki et Miyazaki Yohei, « I Will Be Your Flower » (« Kimi no Hana ni Naru » dans sa langue d’origine et « I Will Be Your Bloom » en anglais) est une série japonaise diffusée sur TBS entre 18 octobre et 20 décembre 2022, mais Arrive sur Netflix le 1er février 2023.

La fiction écrite par Yoshida Erika raconte l’histoire d’un ancien professeur de lycée qui devient le directeur interne d’un dortoir occupé par une bande de garçons ratés et les rejoint dans leur rêve de devenir des artistes de haut niveau.

« je serai ta fleur» présente un casting composé de Rintarô Hachimura, Tsubasa Honda, Masaya Kimura, Haruka Kinami, Mamoru Miyano, Ryubi Miyase, Mari Natsuki, Sara Shida, Fumiya Takahashi, Hiromu Takatsuk, Naoto Takenaka, Keito Tsuna et Yuki Uchida. Mais qui est qui dans la série japonaise arrive sur Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « JE SERAI TA FLEUR »

1. Honda Tsubasa comme Nakamachi Asuka

Honda Tsubasa , actrice et mannequin japonaise qui est apparue dans des séries comme « Renai Neet: Wasureta Koi no Hajimekata », « Vampire Heaven », « Andō Lloyd: AI know Love? », « Koinaka » et « Jimi ni Sugoi! Kōetsu Girl: Kouno Etsuko », joue Nakamachi Asuka, l’ancien professeur qui travaille pour un boys band.

Honda Tsubasa dans le rôle de Nakamachi Asuka dans la série japonaise « Je serai ta fleur » (Photo : TBS/Netflix)

2. Takahashi Fumiya comme Sagami Dan

Takahashi Fumiya, qui a participé au drama « Kamen Rider Zero One », « I’m crazy about you », « There’s a Reason for Love to Dress Up », « Beloved » et « Doctor White », est chargé de donner la vie à Sagami Dan, membre du groupe 8LOOM.

Takahashi Fumiya dans le rôle de Sagami Dan dans la série japonaise « Je serai ta fleur » (Photo : TBS/Netflix)

3. Miyase Ryubi comme Naruse Daijiro / Naru

Miyase Ryubi, qui a fait ses débuts dans le divertissement en 2018 en tant que membre du groupe d’idols M! LK, en tant qu’acteur en 2019 et qui a quitté le groupe musical en 2020 pour se concentrer sur sa carrière d’acteur, assume le rôle de Naruse Daijiro / Naru.

Miyase Ryubi dans le rôle de Naruse Daijiro / Naru dans la série japonaise « Je serai ta fleur » (Photo : TBS/Netflix)

4. Tsuna Keito dans le rôle de Furumachi Yukiya

Tsuna Keito, acteur japonais qui travaille pour Watanabe Entertainment et qui est apparu dans les séries « Bungaku Shojo », « Kishiryu Sentai Ryusoulger », « Homeroom » et « Marry Me ! », incarne le rôle de Furumachi Yukiya dans «je serai ta fleur”.

Tsuna Keito dans le rôle de Furumachi Yukiya dans la série japonaise « Je serai ta fleur » (Photo : TBS/Netflix)

5. Hachimura Rintaro comme Ichinose Eiji

Hachimura Rintaro est membre du groupe de garçons WATWING qui est devenu en 2022 membre du groupe de garçons temporaire 8LOOM pour le drame télévisé « Kimi no Hana ni Naru ».